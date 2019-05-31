《中資異動》安踏現反彈近半成，反駁沽空機構指控兼溢價半成配股

《經濟通通訊社３１日專訊》安踏體育（０２０２０）昨日遭沽空機構狙擊並一度急瀉近一

成三，現價反彈４﹒７９％，報４９﹒２元；成交約２２８萬股，涉資１﹒１０億元，主動買盤

６１％。

沽空機構「殺人鯨」Ｂｌｕｅ Ｏｒｃａ Ｃａｐｉｔａｌ日前表示，質疑安踏的會計及企

業管理水平，認為該股應該存在企業管治折讓。

安踏隨後就狙擊一事作澄清，指相關指控含有若干關於集團財務表現的猜測。董事會強烈否

認報道中的有關猜測，認為有關猜測並不準確及具誤導性。

另外，安踏於昨日（３０日）收市後與認購人訂立協議，公司以４９﹒１１元向認購人發行

１５８４﹒２萬股新股，較上一個交易日收市價溢價４﹒６％，該批股份佔已發行股本

０﹒５９％，及公司經配發及發行認購股份擴大後的已發行股本約０﹒５９％。

現時，恆生指數報２７１３１，上升１６點或上升０﹒０６％，主板成交７８﹒８７億元。

國企指數報１０４８２，上升３２點或上升０﹒３１％。

上證綜指報２９０８，上升２點或上升０﹒０８％，成交２２９﹒７９億元人民幣。

深成指報８９４１，下跌２點或下跌０﹒０３％，成交３２４﹒６８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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裕元集團（００５５１） ２１﹒８５元 無升跌

３６１度（０１３６１） １﹒４７元 下跌１﹒３４％

特步國際（０１３６８） ３﹒９６元 上升０﹒２５％

李寧 （０２３３１） １３﹒１０元 上升２﹒３４％

寶勝國際（０３８１３） １﹒８２元 上升２﹒２５％

中國動向（０３８１８） ０﹒９６元 下跌１﹒０３％

非凡中國（０８０３２） ０﹒５０元 無升跌

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