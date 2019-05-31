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即市新聞

31/05/2019 09:37

《中資異動》安踏現反彈近半成，反駁沽空機構指控兼溢價半成配股

　　《經濟通通訊社３１日專訊》安踏體育（０２０２０）昨日遭沽空機構狙擊並一度急瀉近一
成三，現價反彈４﹒７９％，報４９﹒２元；成交約２２８萬股，涉資１﹒１０億元，主動買盤
６１％。
　　沽空機構「殺人鯨」Ｂｌｕｅ　Ｏｒｃａ　Ｃａｐｉｔａｌ日前表示，質疑安踏的會計及企
業管理水平，認為該股應該存在企業管治折讓。
　　安踏隨後就狙擊一事作澄清，指相關指控含有若干關於集團財務表現的猜測。董事會強烈否
認報道中的有關猜測，認為有關猜測並不準確及具誤導性。
　　另外，安踏於昨日（３０日）收市後與認購人訂立協議，公司以４９﹒１１元向認購人發行
１５８４﹒２萬股新股，較上一個交易日收市價溢價４﹒６％，該批股份佔已發行股本
０﹒５９％，及公司經配發及發行認購股份擴大後的已發行股本約０﹒５９％。
　　現時，恆生指數報２７１３１，上升１６點或上升０﹒０６％，主板成交７８﹒８７億元。
國企指數報１０４８２，上升３２點或上升０﹒３１％。
　　上證綜指報２９０８，上升２點或上升０﹒０８％，成交２２９﹒７９億元人民幣。
　　深成指報８９４１，下跌２點或下跌０﹒０３％，成交３２４﹒６８億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　裕元集團（００５５１）　　２１﹒８５元　　　無升跌
　　３６１度（０１３６１）　　　１﹒４７元　　　下跌１﹒３４％
　　特步國際（０１３６８）　　　３﹒９６元　　　上升０﹒２５％
　　李寧　　（０２３３１）　　１３﹒１０元　　　上升２﹒３４％
　　寶勝國際（０３８１３）　　　１﹒８２元　　　上升２﹒２５％
　　中國動向（０３８１８）　　　０﹒９６元　　　下跌１﹒０３％
　　非凡中國（０８０３２）　　　０﹒５０元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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