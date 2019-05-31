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即市新聞

31/05/2019 13:57

《異動股》中移動（９４１）午後續挫近２％，創逾九個月新低

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中國移動（００９４１）現挫１﹒７８％，報６８﹒８元，盤
中低見６８﹒７元，創逾九個月新低；成交約９５７萬股，涉資６﹒６２億元。以現價計，中移
動本月至今已累挫逾６％。
　　上日有線寬頻（０１０９７）主席邱達昌在股東會後表示，公司主席邱達昌表示，公司擁有
龐大的地底網絡資源，加上與中移動全資附屬中移動香港合作，相信未來在電訊及５Ｇ發展上會
呈現很大的空間及商機。
　　恆生指數現報２６９７１，跌１４３點或０﹒５３％，主板成交５１２﹒９９億元。國企指
數報１０４０１，跌４８點或０﹒４７％。
　　上證綜指報２８９８，跌６點或０﹒２３％，成交１４４２﹒８億元人民幣。深成指報
８９１８，跌２４點或０﹒２８％，成交１８４９﹒９８億元人民幣。

　　表列十大跌幅最大藍籌表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　九龍倉置業（０１９９７）　　　５４﹒２５元　　　跌３﹒３０％
　　新鴻基地產（０００１６）　　１２５﹒９０元　　　跌２﹒９３％
　　恆基地產　（０００１２）　　　４０﹒９０元　　　跌２﹒６２％
　　新世界發展（０００１７）　　　１１﹒５２元　　　跌２﹒７０％
　　領展　　　（００８２３）　　　９３﹒３５元　　　跌２﹒０５％

　　中石化　　（００３８６）　　　　５﹒２１元　　　跌１﹒９６％
　　中海油　　（００８８３）　　　１２﹒８２元　　　跌１﹒８４％
　　中國移動　（００９４１）　　　６８﹒８０元　　　跌１﹒７８％
　　恆生銀行　（０００１１）　　１９６﹒１０元　　　跌１﹒５６％
　　友邦保險　（０１２９９）　　　７３﹒９５元　　　跌１﹒４７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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