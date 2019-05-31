【駐京專電】中證監：把反洗錢工作放在更加重要位置

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》中國證監會新聞發言人高莉在例行發布會

表示，中證監召開反洗錢工作聯席會議，會議要求，全系統要認識到反洗錢工作的重要意義，把

反洗錢工作放在更加重要的位置。

一是加強與央行的合作和信息共享，避免監管重疊。二是推動完善反洗錢監管製度體係。三

是進一步完善聯席會議製度，完善反洗錢監管格局。四是通過市場準入，反洗錢檢查，督促行業

機構做好反洗錢工作。五是培養反洗錢專家。

