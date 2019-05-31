《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》中國證監會新聞發言人高莉在例行發布會
表示，中證監召開反洗錢工作聯席會議，會議要求，全系統要認識到反洗錢工作的重要意義，把
反洗錢工作放在更加重要的位置。
一是加強與央行的合作和信息共享，避免監管重疊。二是推動完善反洗錢監管製度體係。三
是進一步完善聯席會議製度，完善反洗錢監管格局。四是通過市場準入，反洗錢檢查，督促行業
機構做好反洗錢工作。五是培養反洗錢專家。
31/05/2019 16:50
【駐京專電】中證監：把反洗錢工作放在更加重要位置
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》中國證監會新聞發言人高莉在例行發布會
表示，中證監召開反洗錢工作聯席會議，會議要求，全系統要認識到反洗錢工作的重要意義，把
反洗錢工作放在更加重要的位置。
一是加強與央行的合作和信息共享，避免監管重疊。二是推動完善反洗錢監管製度體係。三
是進一步完善聯席會議製度，完善反洗錢監管格局。四是通過市場準入，反洗錢檢查，督促行業
機構做好反洗錢工作。五是培養反洗錢專家。
|生財有道31/05/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】中芯基本面稍弱只宜短炒 前景繫14納米晶片發展
|中國故事31/05/2019
【A股失寵】5月滬指挫近6% 中美亂局外資急逃537億創記錄
|生財有道31/05/2019
【樓價破頂】二手樓價指數突破新高 4月差估署樓價指數創6年最大單月升幅
|生財有道31/05/2019
【駐滬專訪】高力國際鄧懿君：中國的開放不單是政策的開放
|FOCUS31/05/2019
【FOCUS】PMI再枯萎 放水卻兩難
|生財有道31/05/2019
【海外置業－馬來西亞篇】第二家園 最低用28萬元定存移居大馬
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰