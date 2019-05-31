《午市前瞻》港股穿二萬七機會大，貿戰消息難測買公用股亦非合適

《經濟通通訊社３１日專訊》隔晚（３０日）美股微升，不過中國官方公布５月製造業採購

經理指數（ＰＭＩ）跌至４９﹒４％，差過市場預期４９﹒９％，港股今早以半日最低位

２７００２開市跌１１１點，險守二萬七關口。然而，Ａ股見升，港股亦幅低位反彈，一度倒升

４１點報２７１５５點。不過，中國對美國６００億美元進口商品加徵報復性關稅將於明日

（１日）生效，而市傳中國已暫停採購美國大豆，港股再度轉跌，跌幅後段維持在１００點之內

，最終半日收報２７０６６點，跌４８點或０﹒１８％，主板成交４２４﹒８５億元。國指半日

收報１０４６２，升１２點或０﹒１２％。

上證午收２９０６，升不足１點，成交１１１６﹒２８億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）微跌０﹒４７％，報６４﹒２元；港交所（００３８８）

同樣微跌０﹒４８％，報２５０﹒４元；騰訊（００７００）逆市升１﹒０５％，報３２７﹒８

元；中移動（００９４１）走低１﹒２１％，報６９﹒２元；友邦（０１２９９）挫

１﹒６７％，報７３﹒８元。



＊德銀重申買入舜宇除淨回升，本地地產連日受壓＊



手機設備股今日普遍回升，當中舜宇（０２３８２）獲德銀重申買入評級，加上今日除淨，

半日反彈２﹒２７％，報６８元，暫表現最好藍籌。瑞聲科技（０２０１８）微升０﹒７２％，

報４１﹒９５元。比亞迪電子（００２８５）走高１﹒１７％，報１０﹒４元；丘鈦科技

（０１４７８）漲１﹒６５％，報５﹒５５元。

本地地產股連日受壓，今日再次走低，當中九龍倉置業（０１９９７）挫２﹒５８％，報５

４﹒６５元，暫表現最差藍籌；新世界發展（０００１７）走低２﹒０３％，報１１﹒６元；

新鴻基地產（０００１６）跌１﹒７７％，報１２７﹒４元，暫為表現最差藍籌三甲。嘉里建設

（００６８３）亦挫２﹒７１％，報３０﹒５５元；恆基地產（０００１２）跌１﹒６７％，報

４１﹒３元。長實集團（０１１１３）升０﹒３５％，報５７﹒７元。長和（００００１）獲聯

席董事總經理霍建寧連續三日增持，反彈升１﹒６４％，報７４﹒２元。

安踏體育（０２０２０）上日遭沽空機構Ｂｌｕｅ Ｏｒｃａ Ｃａｐｉｔａｌ狙擊並一度

急瀉近一成三，不過今日反彈３﹒９４％，報４８﹒８元，公司今日作澄清，指相關指控含有若

干關於集團財務表現的猜測，並強烈否認有關猜測，認為有關猜測並不準確及具誤導性。另外，

上日收市後公司以４９﹒１１元向認購人發行１５８４﹒２萬股新股，該批股份佔已發行股本０

﹒５９％。其他運動用品股亦有追捧，特步國際（０１３６８）漲１﹒７７％，報４﹒０２元；

李寧（０２３３１）走高１﹒８７％，報１３﹒０４元。



＊油價大挫中資航空漲，花旗唱好光伏信義光能揚＊



美國原油庫存降幅小於預期，加上市場擔心中美貿易戰會導致全球經濟放緩，油價隔晚重挫

近４％至兩個多月低位，中資航空股全線上漲。中國國航（００７５３）走高２﹒５１％，報７

﹒３６元，暫表現最好國指股；東方航空（００６７０）漲１﹒６３％，報４﹒３７元；南方航

空（０１０５５）升０﹒９９％，報５﹒１２元。

花旗發表最新報告稱，中國能源局最新的風電和光伏發電項目建設政策，要求積極推進平價

上網項目建設，行業政策的不確定性被消除，且安裝有望在今年下半年加速，看好供應偏緊的細

分市場，光伏股普遍上漲。信義光能（００９６８）有追捧急升２﹒１５％，報４﹒２８元；同

系半新股信義能源（０３８６８）無升跌，報１﹒９４元；保利協鑫能源（０３８００）走高３

﹒２３％，報０﹒４８元；熊貓綠能（００６８６）跟升３﹒２８％，報０﹒３１５元。

花旗另一份最新報告指，中國新能源車５月份的需求弱於預期，因為經濟疲軟導致消費者推

遲購車，此外基於汽車刺激政策有望出台的預期，需求可能會集中到下半年，電動車股普遍下跌

。比亞迪（０１２１１）走低１﹒８２％，報４５﹒９５元，暫表現最差國指股。



＊鄺民彬：港股下個支持位２６７００＊



港股今早以半日最低位２７００２開市，險守二萬七關口，凱基證券執行董事及研究部主管

鄺民彬向《經濟通通訊社》表示，港股短期內跌穿２７０００機會極大，主要因為中美貿戰形勢

並沒有好轉，消息面上負面居多，中美雙方態度強硬，市場始終憂慮全球經濟前景。由於港股自

月初高位已回吐，會否出現反彈浪，然後再進入下一個跌浪，鄺民彬坦言，這非常視乎中美貿戰

之後的發展，不排除在有好消息傳出後出現反彈。他補充，港股下個支持位約２６７００水平，

２６０００水平則有較強力支持。

至於個股方面，鄺民彬認為，目前未必適合買入公用股，因為難以知道消息面變化，如果市

場避險情緒突然降溫，該板塊就會下跌。「三桶油」方面，他認為現價對投資者而言吸引，預計

國際原油供應持續減少，加上三股股息約５厘，與部分大型藍籌股相若，不過基於預期股價未見

底，建議投資者宜先觀望。

不過，他指出，如果港股跌至２６０００位置，將會是時機吸納重磅股，如友邦、騰訊、港

交所等，相信它們會跟隨恆指反彈。（ａｌ）

