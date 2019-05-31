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31/05/2019 17:42

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２１億，買工行建行太保沽中石油中財

　　《經濟通通訊社３１日專訊》港股周五低開１１１點報２７００２，及後在Ａ股走高支持下
，曾反彈並倒升最多４１點報２７１５５。不過，中國對美國６００億美元進口商品加徵報復性
關稅將於明日（１日）生效，更有傳中國已暫停採購美國大豆，而美國亦威脅英國限制使用華為
設備，港股再度轉跌，更曾一度下瀉最多２６４點，報２６８５０，再創逾四個月低，最終在多
隻地產股持續捱沽下，以接近全日最低位收市，報２７９０１，下跌２１３點。
　　按額度計算，北水全日淨流入２０﹒９８億人民幣，比周四的１６﹒０７億人民幣，增加４
﹒９１億或３０﹒５５％。北水淨買入最多的個股依次是工商銀行（０１３９８）、建設銀行（
００９３９）和中國太保（０２６０１）；淨賣出最多的依次是中國石油（００８５７）和中國
財險（０２３２８）。主板成交８４１﹒９７億元，較上日增加逾一成，其中港股通成交
７３﹒５３億元，佔總成交８﹒７３％。

＊北水狂追內銀內險＊

　　包商銀行因出現嚴重信用風險遭人行和銀保監接管，令市場關注內地小型銀行的信貸和資本
風險，人行行長易綱昨日（３０日）派定心丸稱，政策制定者「完全有能力」控制中小銀行風險
。人行副行長潘功亦指會加強中小銀行支持，消息使內銀股得到支持，約４﹒５５億北水淨買入
工行，建設銀行亦獲４﹒３９億北水買入，兩內銀股的股價皆無變化。另外，標普唱好壽險企業
，亦帶動約１﹒３８億北水買入中國太保。
　　不過，油價急挫，９３８８萬北水沽出中石油股份，股價跌１﹒７９％，中國財險獲
５２０３萬北水沽出，但股價仍升０﹒２４％。（ｂｎ）

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