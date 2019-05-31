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即市新聞

31/05/2019 16:25

《美元走勢－羅明立》硬脫歐風險增，英鎊後市料下試１﹒２４

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒４０　　　１０８﹒８７　　　１０８﹒９２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１４０　　　１﹒１１２５　　　１﹒１１３４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２６１５　　　１﹒２５９９　　　１﹒２６０７
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒００７０　　　１﹒００５０　　　１﹒００６１
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４８４　　　７﹒８４５０　　　７﹒８４６５

　　《美元走勢》美國首季年率化國內生產總值（ＧＤＰ）按年增長向下修訂至３﹒１％，仍然
勝於預期的３％，扣除食品和能源的個人消費開支核心指數按季上升１％，為３年來最低增幅，
低於初值及預期的１﹒３％，並低於聯儲局２％的目標水平，反映通脹溫和。由於，經濟增長修
正較預期為少，加上美國國債收益率喘定，降低投資者對衰退的憂慮，美匯指數在９８以上反覆
靠穩。
　
　　英倫銀行副總裁表示，當地經濟增長可能較央行預測緩慢，因為生產力比較遲滯，而且企業
投資低於預期。不過，他不認為央行應該減息，因為英鎊疲弱帶動通脹升溫，不過他亦警告英國
一旦出現無序脫歐，將會對經濟產生巨大的負面影響。英鎊短線反復向下，國內就脫歐的取態分
歧有愈來愈大的趨勢，拖累企業不敢作投資決定，導致英國經濟增長較預期慢，令央行加息的意
向減低，現時英國出現硬脫歐的風險增加，後市應下試１﹒２５及１﹒２４。
　
　　特朗普突然宣布由６月１０日起向墨西哥徵收１０％關稅，直至對方糾正非法移民通過墨西
哥湧入美國的問題，若情況未得到改善，將最終加徵２５％關稅。消息令避險需求上升，日圓升
至１０８﹒９０兌１美元，後市有機見１０７﹒５０。　　　　
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０９﹒３０　　　１０８﹒００　　　１０９﹒８０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１１８５　　　１﹒１０５０　　　１﹒１２３０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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