《美元走勢－羅明立》硬脫歐風險增，英鎊後市料下試１﹒２４

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０９﹒４０ １０８﹒８７ １０８﹒９２

歐元╱美元 １﹒１１４０ １﹒１１２５ １﹒１１３４

英鎊╱美元 １﹒２６１５ １﹒２５９９ １﹒２６０７

美元╱瑞郎 １﹒００７０ １﹒００５０ １﹒００６１

美元╱港元 ７﹒８４８４ ７﹒８４５０ ７﹒８４６５



《美元走勢》美國首季年率化國內生產總值（ＧＤＰ）按年增長向下修訂至３﹒１％，仍然

勝於預期的３％，扣除食品和能源的個人消費開支核心指數按季上升１％，為３年來最低增幅，

低於初值及預期的１﹒３％，並低於聯儲局２％的目標水平，反映通脹溫和。由於，經濟增長修

正較預期為少，加上美國國債收益率喘定，降低投資者對衰退的憂慮，美匯指數在９８以上反覆

靠穩。



英倫銀行副總裁表示，當地經濟增長可能較央行預測緩慢，因為生產力比較遲滯，而且企業

投資低於預期。不過，他不認為央行應該減息，因為英鎊疲弱帶動通脹升溫，不過他亦警告英國

一旦出現無序脫歐，將會對經濟產生巨大的負面影響。英鎊短線反復向下，國內就脫歐的取態分

歧有愈來愈大的趨勢，拖累企業不敢作投資決定，導致英國經濟增長較預期慢，令央行加息的意

向減低，現時英國出現硬脫歐的風險增加，後市應下試１﹒２５及１﹒２４。



特朗普突然宣布由６月１０日起向墨西哥徵收１０％關稅，直至對方糾正非法移民通過墨西

哥湧入美國的問題，若情況未得到改善，將最終加徵２５％關稅。消息令避險需求上升，日圓升

至１０８﹒９０兌１美元，後市有機見１０７﹒５０。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０９﹒３０ １０８﹒００ １０９﹒８０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１１８５ １﹒１０５０ １﹒１２３０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

