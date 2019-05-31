【大灣區】蔡冠深料中央將再推３０利港人措施

美國連番打擊中國進口商品，中總會長蔡冠深認為，港商可將視野放在粵港澳大灣區，因中

央已表明繼早前落實８項有利於港人的措施後，未來還有３０項細則推出，相信聆聽各界聲音後

，便會公布。《香港經濟日報》

