美國連番打擊中國進口商品，中總會長蔡冠深認為，港商可將視野放在粵港澳大灣區，因中
央已表明繼早前落實８項有利於港人的措施後，未來還有３０項細則推出，相信聆聽各界聲音後
，便會公布。《香港經濟日報》
31/05/2019 08:31
【大灣區】蔡冠深料中央將再推３０利港人措施
美國連番打擊中國進口商品，中總會長蔡冠深認為，港商可將視野放在粵港澳大灣區，因中
央已表明繼早前落實８項有利於港人的措施後，未來還有３０項細則推出，相信聆聽各界聲音後
，便會公布。《香港經濟日報》
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