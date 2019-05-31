港股淡市，３隻新股昨（３０日）首日招股反應慢熱；據信誠、耀才、輝立３間券商統計，
本港飲食連鎖集團太興（０６８１１）暫錄２７００萬元孖展，尚未足額，不過太興孖展認購表
現已勝另外兩隻首日招股的新股，暫時孖展額佔公開招股集資額約２８％。
香港安老院營運商嘉濤控股（０２１８９）、內地職業技能教育提供商中國東方教育
（００６６７），首日分別錄得４６０萬及１２６萬元孖展認購額。
至於昨日截止孖展認購的中煙國際（０６０５５），則錄逾２９﹒３億元孖展，超購３５倍
。《香港經濟日報》
31/05/2019 08:32
【新股上市】３新股招股，太興２７００萬孖展領先
港股淡市，３隻新股昨（３０日）首日招股反應慢熱；據信誠、耀才、輝立３間券商統計，
本港飲食連鎖集團太興（０６８１１）暫錄２７００萬元孖展，尚未足額，不過太興孖展認購表
現已勝另外兩隻首日招股的新股，暫時孖展額佔公開招股集資額約２８％。
香港安老院營運商嘉濤控股（０２１８９）、內地職業技能教育提供商中國東方教育
（００６６７），首日分別錄得４６０萬及１２６萬元孖展認購額。
至於昨日截止孖展認購的中煙國際（０６０５５），則錄逾２９﹒３億元孖展，超購３５倍
。《香港經濟日報》
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