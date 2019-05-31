【本港樓市】新居屋首日收表１﹒６萬份，復售後新高

５９折居屋及白居二計劃，昨日（３０日）接受申請首天，房委會收表共約２﹒３萬份，當

中新居屋佔１﹒６萬份，創出復售居屋以來首天收表新高，首日申請已超額認購２﹒２倍，當中

逾９成人是網上交表。

有房委會委員認為，認購反應熱烈是預期之內，料收表逾廿萬份。《香港經濟日報》

