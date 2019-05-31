【華為風波】昂納：華為被美國封殺有利發展，「不太在意」貿易戰

《經濟通通訊社３１日專訊》昂納科技（００８７７）董事會主席行政總裁那慶林表示，華

為被美國封殺有助華為增加對非美國供應商的採購，對集團發展有利，料中國下半年將加快５Ｇ

方面發展，預期集團於今年下半年將會發展在中國５Ｇ方面的業務。

對於中美貿易戰升溫，那氏表示，對關稅上升「不太在意」，現時集團沒有產品在該關稅清

單上，而集團對美供應產品佔整體業務亦低於５％，集團在日本韓國等海外市場有業務，亦有計

劃發展其他海外市場。（ｂｎ）

