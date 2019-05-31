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31/05/2019 12:29

【華為風波】昂納：華為被美國封殺有利發展，「不太在意」貿易戰

　　《經濟通通訊社３１日專訊》昂納科技（００８７７）董事會主席行政總裁那慶林表示，華
為被美國封殺有助華為增加對非美國供應商的採購，對集團發展有利，料中國下半年將加快５Ｇ
方面發展，預期集團於今年下半年將會發展在中國５Ｇ方面的業務。
　　對於中美貿易戰升溫，那氏表示，對關稅上升「不太在意」，現時集團沒有產品在該關稅清
單上，而集團對美供應產品佔整體業務亦低於５％，集團在日本韓國等海外市場有業務，亦有計
劃發展其他海外市場。（ｂｎ）

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