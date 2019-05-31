【企業盈警】英裘（１４６８）料年度虧損增，貿易戰令佣金收入減

《經濟通通訊社３１日專訊》英裘控股（０１４６８）發盈警，預料截至３月底止年度虧損

淨額按年增加，主要由於中美貿易戰導致股市波動加劇及市場不明朗，令配售及佣金收入減少，

以及毛皮價格持續低迷，導致毛皮業務收益持續下降。（ｃｈ）

