【移交逃犯】工總歡迎政府最新修訂建議

《經濟通通訊社３１日專訊》保安局局長李家超先生昨晚（３０日）就《２０１９年逃犯及

刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》，提出當局最新修訂。香港工業總會表示歡迎，

認為最新方案與長期協定下行之有效的移交逃犯安排看齊，希望立法會能夠理性討論，適時通過

《條例草案》。

工總主席郭振華表示，當局就三個方面提出六項進一步修訂建議，有助消除一些市民的誤解

，尋求各界共識。可移交罪行方面，當局建議所涉及罪行由必須可判三年或以上，進一步提高到

七年或以上，工總相信能更切合移交逃犯安排只適用於嚴重罪行的立法原意。當局亦建議任何司

法管轄區，必須透過中央級別的檢察機關向香港提出移交逃犯請求。這亦可消除一些市民憂慮，

個別司法管轄區會否輕率提出相關請求。

他續指，當局建議香港移交逃犯時可按情況加入要求，申請引渡方必須保障涉事者的權利，

例如審訊時採用無罪推定原則、公開審訊，並會商討移交後的探望安排、可否申請回港服刑等。

工總相信這些安排和額外要求，可平衡捉拿罪犯的需要，以及涉事者的人權保障。

郭振華補充，香港作為全球最安全城市之一，這個美譽得來不易。近日討論已把香港在移交

逃犯方面的不足外露，尤其這是一個高度開放的外向型城市，相信市民都不希望逃犯因此選擇來

港，而當局無法處理。（ｃｌ）（ｚｚ）

