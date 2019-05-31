【移交逃犯】香港四大商會支持修訂建議，冀立法會盡快審議通過

《經濟通通訊社３１日專訊》香港中華總商會、香港中華廠商聯合會、香港工業總會及香港

中華出入口商會表示歡迎特區政府聽取意見，從善如流，就修訂《逃犯條例》進一步提高移交門

檻至刑期７年或以上的罪行，並規定只接受由有關地區的中央政府或最高級別司法機構提出移交

申請。

四大商會相信，上述修訂已進一步釋除各界疑慮，冀立法會盡快展開審議工作並通過修例，

以堵塞現行條文的漏洞，以免香港成為「逃犯天堂」、「避罪港灣」。（ｃｌ）（ｚｚ）

