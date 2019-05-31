《經濟通通訊社３１日專訊》香港中華總商會、香港中華廠商聯合會、香港工業總會及香港
中華出入口商會表示歡迎特區政府聽取意見，從善如流，就修訂《逃犯條例》進一步提高移交門
檻至刑期７年或以上的罪行，並規定只接受由有關地區的中央政府或最高級別司法機構提出移交
申請。
四大商會相信，上述修訂已進一步釋除各界疑慮，冀立法會盡快展開審議工作並通過修例，
以堵塞現行條文的漏洞，以免香港成為「逃犯天堂」、「避罪港灣」。（ｃｌ）（ｚｚ）
31/05/2019 09:17
【移交逃犯】香港四大商會支持修訂建議，冀立法會盡快審議通過
《經濟通通訊社３１日專訊》香港中華總商會、香港中華廠商聯合會、香港工業總會及香港
中華出入口商會表示歡迎特區政府聽取意見，從善如流，就修訂《逃犯條例》進一步提高移交門
檻至刑期７年或以上的罪行，並規定只接受由有關地區的中央政府或最高級別司法機構提出移交
申請。
四大商會相信，上述修訂已進一步釋除各界疑慮，冀立法會盡快展開審議工作並通過修例，
以堵塞現行條文的漏洞，以免香港成為「逃犯天堂」、「避罪港灣」。（ｃｌ）（ｚｚ）
|樓市「胡」言31/05/2019
業主報稅大全 – 加按轉按利息可否扣稅？
|國際動態31/05/2019
多瑙河沉船 韓旅團7死19失蹤
|生財有道30/05/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：太興前景好惟首掛食胡先
|FOCUS30/05/2019
【FOCUS】中美女主播過招 「人日」評論頻升級
|生財有道30/05/2019
新舊居屋PK戰 市區低價居屋掀熱潮
|國際動態30/05/2019
歐盟主席寶座 開展權力遊戲
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰