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31/05/2019 09:17

【移交逃犯】香港四大商會支持修訂建議，冀立法會盡快審議通過

　　《經濟通通訊社３１日專訊》香港中華總商會、香港中華廠商聯合會、香港工業總會及香港
中華出入口商會表示歡迎特區政府聽取意見，從善如流，就修訂《逃犯條例》進一步提高移交門
檻至刑期７年或以上的罪行，並規定只接受由有關地區的中央政府或最高級別司法機構提出移交
申請。
　　四大商會相信，上述修訂已進一步釋除各界疑慮，冀立法會盡快展開審議工作並通過修例，
以堵塞現行條文的漏洞，以免香港成為「逃犯天堂」、「避罪港灣」。（ｃｌ）（ｚｚ）

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