【新股上市】翰森製藥（３６９２）今起招股，入場費２８８０８元

《經濟通通訊社３１日專訊》內地藥廠翰森製藥（０３６９２）宣布，按每股１３﹒０６－

１４﹒２６元發售約５﹒５１億股新股，其中７％公開發售，９３％國際配售，集資規模約７２

億－７８﹒６１億元，以每手２０００股計算，入場費為２８８０７﹒４元，為史上最貴新股。

翰森製藥將自今日起至下周三（５日）中午招股，６月５日定價，６月１４日主板掛牌。聯

席保薦人為大摩和花旗。

若按中間價每股１３﹒６６元計算，集資淨額約７３﹒１６億元，其中４５％用於研發、擴

充研發團隊及於研發技術的投資；２５％用於生產體系、建設新生產線、升級現有生產設施並提

高其自動化水平；２０％用於銷售及學術推廣以配合新產品上市；餘下１０％撥付營運資金及其

他一般企業用途。

公司引入新加坡政府投資公司（ＧＩＣ）、博裕資本（Ｂｏｙｕ Ｃａｐｉｔａｌ）、匯橋

資本（Ａｌｌｙ Ｂｒｉｄｇｅ）、奧博資本（ＯｒｂｉＭｅｄ）、湧金資本（Ｐｒｉｍｅ

Ｃａｐｉｔａｌ）、高瓴資本（Ｈｉｌｌｈｏｕｓｅ）、Ｃｏｒｍｏｒａｎｔ及上海醫藥

（０２６０７）、ＶｉｖｏＦｕｎｄｓ為基石投資者，以中位數計，投資額分別為５﹒２６、４

﹒５１、３﹒０１、３﹒０１、３﹒０１、２﹒１９、１﹒８８、１﹒５、１﹒５億元，合共２

５﹒８７億元。（ｃｌ）

