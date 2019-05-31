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即市新聞

31/05/2019 09:36

【新股上市】翰森製藥（３６９２）今起招股，入場費２８８０８元

　　《經濟通通訊社３１日專訊》內地藥廠翰森製藥（０３６９２）宣布，按每股１３﹒０６－
１４﹒２６元發售約５﹒５１億股新股，其中７％公開發售，９３％國際配售，集資規模約７２
億－７８﹒６１億元，以每手２０００股計算，入場費為２８８０７﹒４元，為史上最貴新股。
　　翰森製藥將自今日起至下周三（５日）中午招股，６月５日定價，６月１４日主板掛牌。聯
席保薦人為大摩和花旗。
　　若按中間價每股１３﹒６６元計算，集資淨額約７３﹒１６億元，其中４５％用於研發、擴
充研發團隊及於研發技術的投資；２５％用於生產體系、建設新生產線、升級現有生產設施並提
高其自動化水平；２０％用於銷售及學術推廣以配合新產品上市；餘下１０％撥付營運資金及其
他一般企業用途。
　　公司引入新加坡政府投資公司（ＧＩＣ）、博裕資本（Ｂｏｙｕ　Ｃａｐｉｔａｌ）、匯橋
資本（Ａｌｌｙ　Ｂｒｉｄｇｅ）、奧博資本（ＯｒｂｉＭｅｄ）、湧金資本（Ｐｒｉｍｅ　　
Ｃａｐｉｔａｌ）、高瓴資本（Ｈｉｌｌｈｏｕｓｅ）、Ｃｏｒｍｏｒａｎｔ及上海醫藥
（０２６０７）、ＶｉｖｏＦｕｎｄｓ為基石投資者，以中位數計，投資額分別為５﹒２６、４
﹒５１、３﹒０１、３﹒０１、３﹒０１、２﹒１９、１﹒８８、１﹒５、１﹒５億元，合共２
５﹒８７億元。（ｃｌ）

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