【新股上市】傳ＥＳＲ　Ｃａｙｍａｎ下周一建簿籌最多１１０億

《經濟通通訊社３１日專訊》外電引述知情人士報道，私募基金華平投資（Ｗａｒｂｕｒｇ

Ｐｉｎｃｕｓ）有份投資的亞太區最大的物流地產平台ＥＳＲ Ｃａｙｍａｎ計劃在港上市集資

１２億至１４億美元（折合大約９４﹒２億至１０９﹒９億港元）。聯席保薦人為中信里昂及德

意志銀行。

初步銷售文件顯示，截至２０１８年１２月底止年度，該公司盈利２﹒０３億元，按年升

８﹒９３％。

該公司計劃將上市集資所得用於償還票據及贖回優先股、開發物流物業、併購或戰略投資物

流地產公司或物流地產基金管理公司。（ｋｉ）

