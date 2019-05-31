《經濟通通訊社３１日專訊》外電引述知情人士報道，私募基金華平投資（Ｗａｒｂｕｒｇ
Ｐｉｎｃｕｓ）有份投資的亞太區最大的物流地產平台ＥＳＲ Ｃａｙｍａｎ計劃在港上市集資
１２億至１４億美元（折合大約９４﹒２億至１０９﹒９億港元）。聯席保薦人為中信里昂及德
意志銀行。
初步銷售文件顯示，截至２０１８年１２月底止年度，該公司盈利２﹒０３億元，按年升
８﹒９３％。
該公司計劃將上市集資所得用於償還票據及贖回優先股、開發物流物業、併購或戰略投資物
流地產公司或物流地產基金管理公司。（ｋｉ）
31/05/2019 17:19
【新股上市】傳ＥＳＲ Ｃａｙｍａｎ下周一建簿籌最多１１０億
《經濟通通訊社３１日專訊》外電引述知情人士報道，私募基金華平投資（Ｗａｒｂｕｒｇ
Ｐｉｎｃｕｓ）有份投資的亞太區最大的物流地產平台ＥＳＲ Ｃａｙｍａｎ計劃在港上市集資
１２億至１４億美元（折合大約９４﹒２億至１０９﹒９億港元）。聯席保薦人為中信里昂及德
意志銀行。
初步銷售文件顯示，截至２０１８年１２月底止年度，該公司盈利２﹒０３億元，按年升
８﹒９３％。
該公司計劃將上市集資所得用於償還票據及贖回優先股、開發物流物業、併購或戰略投資物
流地產公司或物流地產基金管理公司。（ｋｉ）
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