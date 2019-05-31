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即市新聞

31/05/2019 16:31

【本港經濟】零售銷售額連跌三個月，４月跌４﹒５％遠遜預期

　　《經濟通通訊社３１日專訊》政府統計處公布的臨時估計數字顯示，４月份的零售業總銷貨
價值為３７７億元，較去年同月下跌４﹒５％，連跌三個月，而且跌幅比市場預估的０﹒２％為
大。扣除其間價格變動後，４月的零售業總銷貨數量按年下跌５％，亦比市場估計跌０﹒７％差

　　今年３月的零售業總銷貨價值的修訂估計按年微跌０﹒２％，銷貨數量修訂估計亦跌
０﹒８％。總結今年首四個月合計的零售業總銷貨價值下跌２％，銷貨數量下跌２﹒３％。
　　今年４月份，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物的銷貨價值按年下跌１１﹒４％。服裝（銷貨價值
下跌２﹒２％）；藥物及化妝品（下跌６％）；百貨公司貨品（下跌４﹒３％）。另一方面，４
月超級市場貨品的銷貨價值按年上升１﹒１％。其他未分類消費品（銷貨價值上升４﹒５％）；
食品、酒類飲品及煙草（上升０﹒８％）。
　　政府發言人表示，零售業銷售表現在４月持續疲弱。銷售額的按年跌幅加大，反映在外圍不
確定因素下消費情緒依然審慎，但也部分是由於內地勞動節假期較遲出現（今年在５月初，而去
年橫跨在４－５月之間），導致旅客人數按年增長顯著減慢，預計短期內消費情緒會繼續受到外
圍不確定因素所影響，雖然訪港旅遊業持續增長和本地勞工市場大致平穩應能為零售業銷售業務
帶來支持。政府會密切留意相關情況。（ｃｌ）

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