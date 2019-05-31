《經濟通通訊社３１日專訊》政府公布本財政年度首個月的財務狀況，截至今年４月３０日
，本財政年度首個月的開支為４１９億元，收入為４７５億元，因此有５６億元盈餘。政府表示
，４月份的盈餘主要來自地價收入。財政儲備在今年４月３０日為１１７６５億元。（ｂｎ）
31/05/2019 16:34
【本港經濟】本財年首月錄盈餘５６億元
《經濟通通訊社３１日專訊》政府公布本財政年度首個月的財務狀況，截至今年４月３０日
，本財政年度首個月的開支為４１９億元，收入為４７５億元，因此有５６億元盈餘。政府表示
，４月份的盈餘主要來自地價收入。財政儲備在今年４月３０日為１１７６５億元。（ｂｎ）
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