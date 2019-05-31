《經濟通通訊社３１日專訊》金管局公布，截至今年４月３０日，外匯基金總資產達
４２４５５億元，較３月底增加７４３億元，其中外幣資產增加１４５億元，港元資產增加
５９８億元。
貨幣發行局帳目顯示，今年４月底的貨幣基礎為１６３００億元，較３月底減少９４億元，
減幅為０﹒６％。貨幣基礎減少，主要是由於銀行體系結餘減少。
今年４月底的支持資產總額減少７０億元至１８０８５億元，減幅為０﹒４％。支持比率由
３月底的１１０﹒７４％，上升至４月底的１１０﹒９５％。（ｃｌ）
31/05/2019 16:55
【本港經濟】４月外匯基金總資產按月增７４３億元
《經濟通通訊社３１日專訊》金管局公布，截至今年４月３０日，外匯基金總資產達
４２４５５億元，較３月底增加７４３億元，其中外幣資產增加１４５億元，港元資產增加
５９８億元。
貨幣發行局帳目顯示，今年４月底的貨幣基礎為１６３００億元，較３月底減少９４億元，
減幅為０﹒６％。貨幣基礎減少，主要是由於銀行體系結餘減少。
今年４月底的支持資產總額減少７０億元至１８０８５億元，減幅為０﹒４％。支持比率由
３月底的１１０﹒７４％，上升至４月底的１１０﹒９５％。（ｃｌ）
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