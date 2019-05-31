《經濟通通訊社３１日專訊》地政總署今日公布，將公開招標出售在２０１９至２０年度賣
地計劃內位於九龍啟德第４Ａ區１號地盤的新九龍內地段第６５７７號的用地。招標於６月６日
開始，截標日期為７月１９日。
新九龍內地段第６５７７號的地盤面積約為１６３８５平方米，指定作私人住宅用途及安老
院舍和幼兒中心的政府地方。最低的樓面面積為５９９６９平方米及最高的樓面面積可達
９９９４８平方米。兩者均包括將由買方興建的政府地方的樓面面積。（ｂｉ）
31/05/2019 17:07
【本港樓市】啟德第４Ａ區１號地皮下月６日招標，７月１９日截標
《經濟通通訊社３１日專訊》地政總署今日公布，將公開招標出售在２０１９至２０年度賣
地計劃內位於九龍啟德第４Ａ區１號地盤的新九龍內地段第６５７７號的用地。招標於６月６日
開始，截標日期為７月１９日。
新九龍內地段第６５７７號的地盤面積約為１６３８５平方米，指定作私人住宅用途及安老
院舍和幼兒中心的政府地方。最低的樓面面積為５９９６９平方米及最高的樓面面積可達
９９９４８平方米。兩者均包括將由買方興建的政府地方的樓面面積。（ｂｉ）
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