【本港樓市】啟德第４Ａ區１號地皮下月６日招標，７月１９日截標

《經濟通通訊社３１日專訊》地政總署今日公布，將公開招標出售在２０１９至２０年度賣

地計劃內位於九龍啟德第４Ａ區１號地盤的新九龍內地段第６５７７號的用地。招標於６月６日

開始，截標日期為７月１９日。

新九龍內地段第６５７７號的地盤面積約為１６３８５平方米，指定作私人住宅用途及安老

院舍和幼兒中心的政府地方。最低的樓面面積為５９９６９平方米及最高的樓面面積可達

９９９４８平方米。兩者均包括將由買方興建的政府地方的樓面面積。（ｂｉ）

