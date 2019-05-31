《再戰明天》下周習近平應邀訪俄，特朗普訪英法，儲局公布褐皮書

《經濟通通訊社３１日專訊》下周市場焦點將落在：下周一（３日）美國總統特朗普訪問英

國、下周三（５日）中國國家主席習近平應俄羅斯總統普京邀請訪俄（至６月７日）、美國總統

特朗普訪問愛爾蘭、下周四（６日）聯儲局公布經濟褐皮書、美國總統特朗普訪問法國，將與法

國總統馬克龍會面。



＊美國總統特朗普下周一訪問英國＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間下周一晚１１：３０ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席

恩瑞亞參加一場研討會。８：００ｐｍ，法國財長勒梅爾和歐盟競爭事務執委維斯塔格在經濟合

作暨發展組織（ＯＥＣＤ）主辦的競爭力會議上發表講話。４：００ｐｍ，前英倫銀行總裁金恩

在希臘央行舉辦的活動上發表演說，題為「動盪時期的貨幣政策」。

下周一，美國總統特朗普訪問英國（至６月５日）。



＊美國公布５月ＩＳＭ製造業指數＊



下周一新西蘭股市假期休市。

在數據方面，下周一早上９：４５ａｍ，中國公布５月財新製造業採購經理人指數，料由

５０﹒２下滑至５０。

下午４：００ｐｍ，歐元區公布５月製造業採購經理人指數。

晚上９：４５ｐｍ，美國公布５月製造業採購經理人指數，料由５２﹒６跌落５０﹒８。

１０：００ｐｍ，美國公布４月營建開支，月率料由下滑０﹒９％升上０﹒５％。美國５月

ＩＳＭ製造業指數料由５２﹒８升上５３。



＊領展派業績＊



在本港，下周一開股東會的公司有：招商局港口（００１４４）、自然美（００１５７）、

富豪國際（０００７８）、百利保控股（００６１７）和世紀城市國際（００３５５）等。

領展房產基金（００８２３）派業績。（ｈｏ）

