【本港樓市】差估署樓價指數連升四個月，４月按月升３﹒２％

《經濟通通訊社３１日專訊》差餉物業估價署公布最新住宅樓價指數，４月報３９０﹒５點

，按月上升３﹒１７％。指數已連升第四個月，由年初起升８﹒６５％，按年則升

３﹒５８％。樓價與去年７月的樓價高位只相差１﹒０９％。

中小型單位樓價指數報３９３﹒５點，按月升３﹒２３％。而大型單位樓價指數報

３２９﹒９點，按月升２﹒８４％。

以實用面積４３１平方呎以下的上車盤來看，港島區上車盤平均售價７４３萬元，九龍區上

車盤平均售價６４６萬元，反觀新界區上車盤售價５８４萬元。（ｋｙ）

