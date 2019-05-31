《經濟通通訊社３１日專訊》差餉物業估價署公布最新住宅樓價指數，４月報３９０﹒５點
，按月上升３﹒１７％。指數已連升第四個月，由年初起升８﹒６５％，按年則升
３﹒５８％。樓價與去年７月的樓價高位只相差１﹒０９％。
中小型單位樓價指數報３９３﹒５點，按月升３﹒２３％。而大型單位樓價指數報
３２９﹒９點，按月升２﹒８４％。
以實用面積４３１平方呎以下的上車盤來看，港島區上車盤平均售價７４３萬元，九龍區上
車盤平均售價６４６萬元，反觀新界區上車盤售價５８４萬元。（ｋｙ）
31/05/2019 10:19
【本港樓市】差估署樓價指數連升四個月，４月按月升３﹒２％
《經濟通通訊社３１日專訊》差餉物業估價署公布最新住宅樓價指數，４月報３９０﹒５點
，按月上升３﹒１７％。指數已連升第四個月，由年初起升８﹒６５％，按年則升
３﹒５８％。樓價與去年７月的樓價高位只相差１﹒０９％。
中小型單位樓價指數報３９３﹒５點，按月升３﹒２３％。而大型單位樓價指數報
３２９﹒９點，按月升２﹒８４％。
以實用面積４３１平方呎以下的上車盤來看，港島區上車盤平均售價７４３萬元，九龍區上
車盤平均售價６４６萬元，反觀新界區上車盤售價５８４萬元。（ｋｙ）
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