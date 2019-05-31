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31/05/2019 10:28

【本港樓市】差估署租金指數按月升０﹒６％，大型單位升幅較高

　　《經濟通通訊社３１日專訊》差餉物業估價署公布上月住宅租金指數，今年４月報
１９４﹒５點，按月升０﹒６％，按年升１﹒８％。租金指數由年初起首四個月先跌後升，累計
升０﹒６２％。
　　中小型單位租金指數報１９８﹒３點，按月升０﹒５％，大型單位租金指數報１５８點，按
月升０﹒８％。（ｋｙ）

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