【樓價破頂】中原ＣＣＬ按周升０﹒４％，升穿去年高位創歷史新高

《經濟通通訊社３１日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１８９﹒４２點，創歷史新高

，按周升０﹒４２％。中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１９１﹒３８點，為歷史

次高，按周升０﹒２８％。ＣＣＬ（中小型單位）報１８９﹒５７點，創歷史新高，按周升

０﹒５０％。三大整體指數齊升１６周，創出歷史最長齊升。１６周計，ＣＣＬ Ｍａｓｓ累升

１２﹒０１％，ＣＣＬ（中小型單位）升１１﹒８８％，ＣＣＬ升１１﹒４６％。ＣＣＬ

Ｍａｓｓ連升１６周，亦創自己最長連升紀錄。

ＣＣＬ（大型單位）報１８８﹒６５點，按周升０﹒０３％，連升４周共４﹒５０％。豪宅

樓價升勢持續，兼連續２周創歷史新高。豪宅市道向好，帶動ＣＣＬ四大整體指數齊升４周。



＊中美貿易戰惡化影響尚未完全反映，黃良昇預期樓價走勢高位爭持＊



中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，ＣＣＬ三大整體指數先後創新高。本周ＣＣＬ及

ＣＣＬ（中小型單位）均升穿去年高位，齊創歷史新高。ＣＣＬ（大型單位）連續２周創歷史新

高。ＣＣＬ Ｍａｓｓ亦相當接近自己的歷史高位，僅相差０﹒１５％。

他提到，中美貿易戰惡化對樓市的影響，本周指數尚未完全反映，相信未來數周開始陸續顯

現。預期樓價走勢將會在高位爭持，直到中美貿易談判有明顯進展。



＊港島及新界西樓價上升，惟九龍及新界東樓價見跌幅＊



四區指數二升二跌，港九市區樓價較接近自己歷史高位。新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報

１７２﹒４６點，按周升１﹒４３％，升幅為６周最大，與高位相差２﹒５６％。港島ＣＣＬ＿

Ｍａｓｓ報１９７﹒４６點，按周升０﹒５４％，與高位相差０﹒２７％。九龍ＣＣＬ＿

Ｍａｓｓ報１８８﹒２１點，按周跌０﹒０８％，與高位差０﹒２６％。新界東ＣＣＬ＿

Ｍａｓｓ報１９８﹒９５點，按周跌０﹒９４％，連升２周後回軟，較高位差４﹒７２％。

（ｋｙ）

