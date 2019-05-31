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即市新聞

31/05/2019 16:02

【樓價破頂】中原ＣＣＬ按周升０﹒４％，升穿去年高位創歷史新高

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１８９﹒４２點，創歷史新高
，按周升０﹒４２％。中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１９１﹒３８點，為歷史
次高，按周升０﹒２８％。ＣＣＬ（中小型單位）報１８９﹒５７點，創歷史新高，按周升
０﹒５０％。三大整體指數齊升１６周，創出歷史最長齊升。１６周計，ＣＣＬ　Ｍａｓｓ累升
１２﹒０１％，ＣＣＬ（中小型單位）升１１﹒８８％，ＣＣＬ升１１﹒４６％。ＣＣＬ　
Ｍａｓｓ連升１６周，亦創自己最長連升紀錄。
　　ＣＣＬ（大型單位）報１８８﹒６５點，按周升０﹒０３％，連升４周共４﹒５０％。豪宅
樓價升勢持續，兼連續２周創歷史新高。豪宅市道向好，帶動ＣＣＬ四大整體指數齊升４周。

＊中美貿易戰惡化影響尚未完全反映，黃良昇預期樓價走勢高位爭持＊

　　中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，ＣＣＬ三大整體指數先後創新高。本周ＣＣＬ及
ＣＣＬ（中小型單位）均升穿去年高位，齊創歷史新高。ＣＣＬ（大型單位）連續２周創歷史新
高。ＣＣＬ　Ｍａｓｓ亦相當接近自己的歷史高位，僅相差０﹒１５％。
　　他提到，中美貿易戰惡化對樓市的影響，本周指數尚未完全反映，相信未來數周開始陸續顯
現。預期樓價走勢將會在高位爭持，直到中美貿易談判有明顯進展。

＊港島及新界西樓價上升，惟九龍及新界東樓價見跌幅＊

　　四區指數二升二跌，港九市區樓價較接近自己歷史高位。新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報
１７２﹒４６點，按周升１﹒４３％，升幅為６周最大，與高位相差２﹒５６％。港島ＣＣＬ＿
Ｍａｓｓ報１９７﹒４６點，按周升０﹒５４％，與高位相差０﹒２７％。九龍ＣＣＬ＿
Ｍａｓｓ報１８８﹒２１點，按周跌０﹒０８％，與高位差０﹒２６％。新界東ＣＣＬ＿
Ｍａｓｓ報１９８﹒９５點，按周跌０﹒９４％，連升２周後回軟，較高位差４﹒７２％。
（ｋｙ）

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