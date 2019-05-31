【磚頭捱沽】時富姚浩然：拆息升致地產股下挫，６月初前仍續弱勢

《經濟通通訊社記者余萃雯３１日報道》本港樓價數據表現亮眼，４月差估署公布住宅樓價

指數逾６年最大單月升幅，同日公布的中原二手樓價指數ＣＣＬ亦創新高，惟本地地產股股價走

勢大相逕庭，近日連番受到沽壓，今日更見全線下跌。時富資產管理董事總經理姚浩然對對《經

濟通通訊社》表示，樓價數據顯示５月初貿易戰升溫前的走勢，有滯後效應，而地產股股價疲弱

則反映近日港元拆息持續上升，市場借勢將股價「推低」。

多隻本地地產股股價連續數日回落，其中新地（０００１６）連跌４日，股價累計挫逾

８％；恆地（０００１２）、九倉置業（０１９９７）亦連跌３日，分別累跌近７％及５％。



＊一個月拆息連漲１０日，５月交投量急跌逾３成＊



受半年結因素影響，與樓按相關的一個月拆息連漲１０日，至１﹒９７６０７厘水平，為５

月３日以來最高水平。另外，貿易戰及新居屋夾擊令５月份樓市交投量急跌逾３成。姚浩然相信

，本地地產股連續下跌，是受拆息及成交因素所影響，令市場將早前升至較高水平的股價借勢「

推低」。他又預期，地產股弱勢會維持至６月初，估計下行調整幅度由３％至５％。



＊姚浩然：６月初地產股回調後可伺機吸納，新地甚具吸引力＊



不過，姚浩然認為，現時地產股股價相對其資產淨值仍有三成以上的折讓，吸值已屬吸引水

平，投資者可待６月市場疲弱時再伺機吸納。在本地地產股中，他更看好平均發展於商場、寫字

樓及住宅的新鴻基地產（０００１６），因其收益較為穩定，所收租金有助加快其現金流轉，而

逾３﹒７厘的息率的甚具吸引力。



＊林浩文：下半年樓市有機會向下調整約５％＊



另一方面，市場對５月本港樓價走勢仍然樂觀，相信樓價有機會可破頂，突破去年７月的高

位而再創歷史新高，惟在貿易戰陰霾下，估計下半年樓價走勢偏弱。萊坊高級董事及估價及諮詢

部主管林浩文提到，本月樓價指數升幅與預期相約，以近日市況計及中美貿易摩擦情況，估計未

來１、２個月升幅會收窄。他相信今年下半年樓市會比較波動及有機會向下調整約５％，租金回

報率會仍然維持在「低水平」。

林浩文認為，全年一般住宅樓價將「平穩」或有輕微升幅，而豪宅及超級豪宅摟價將升５％

，住宅市場仍由一手樓主導氣氛，但發展商賣樓策略是在新界及多供應地區會用「貨如輪轉」形

式賣樓，定價會較「貼地」。

