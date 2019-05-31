【海外置業－馬來西亞篇】退休天堂，大馬樓價低水但存隱憂……

《經濟通通訊社記者余萃雯３１日報道》美國《國際生活》雜誌年初發表的「全球退休指數

」顯示，馬來西亞在全球排第五的最佳退休地，亦為亞洲內最適合退休的地方。大馬生活指數低

、天氣宜人，加上當地以廣東話溝通不成問題，更有與本港相近的英國殖民地背景，令近年更多

港人透過申請「第二家園計劃（ＭＭ２Ｈ）」移居馬來西亞。中原地產項目部（中國及海外物業

）營業董事許大衛對《經濟通通訊社》指，馬來西亞現時樓價「低水」，生活成本低，令不少港

人在中年已考慮投資馬國物業，為將來退休作好準備。

大馬可負擔的樓價當然亦是吸引港人移居置業的原因，近日電視播出馬來西亞旅遊資訊節目

，主持人杜汶澤除了分享馬來西亞生活資訊，更帶觀眾一探當地置業機會，其中一個於檳城建築

面積約３４８０呎的獨立屋單位，售價只約４８０萬元，呎價約１３８０元，令杜汶澤聞後哭笑

不得，「４００幾萬港紙買３０００幾呎。４００幾萬係香港買個公屋單位，仲要老遠（位置偏

遠），返工坐巴士坐兩個鐘，笑笑下都想喊」。



＊吉隆坡去年樓價升４﹒９％，馬國投資首選＊



雖然馬來西亞國家產業資訊中心（ＮＡＰＩＣ）數據顯示，２０１８年整體樓價升幅放緩至

３﹒１％，升幅低於２０１４年至２０１７年每年６﹒５％至９﹒４％，不過去年平均樓價只需

４１﹒７萬元令吉（約７８萬港元），對港人極具吸引力。熱門地區括吉隆坡、新山及檳城的平

均樓價分別為７８﹒７萬元令吉（約１４７﹒２萬港元）、３４萬元令吉（約６３﹒５萬港元）

及４２﹒８萬元令吉（約８０萬港元）。

港人要在馬來西亞置業，許大衛建議，純粹投資之用應首選外來人口較多的吉隆坡，以捕捉

「一帶一路」及「新馬高鐵（吉隆坡－新加坡）」商機，租金回報可有４厘至５厘。事實上，去

年吉隆坡經濟表現及樓價升幅亦表現亮眼，根據世邦魏理仕發布的２０１９年《全球生活報告：

城市指南》，去年吉隆坡樓價升４﹒９％，升幅高於鄰近曼谷（４％）及新加坡（１﹒１％）。

世邦魏理仕報告指，吉隆坡中心的高端市場項目主要買家為海外投資者，基於現時市場供應

屬高水平，發展商在短期內會調整供應量，待目前的貨尾單位被吸納，而潛在買家可把握此投資

機會入市。該行亦預期，受惠於城市化、基建改善及穩定的人口增長，馬來西亞的住屋需求仍會

持續。



＊新山檳城宜退休，惟供應較多令租金回報未如理想＊



如買樓作退休或渡假用途，許大衛則建議選擇新山及檳城等投資新興地區，事關樓價比吉隆

坡低，不過供應多令租金回報未如理想，惟「執平貨」機會亦相對較多。他透露，不少港人透過

申請「第二家園（Ｍａｌａｙｓｉａ Ｍｙ Ｓｅｃｏｎｄ Ｈｏｍｅ Ｐｒｏｇｒａｍｍｅ）

」計劃移居當地。

其中，新山位處的柔佛州與新加坡僅一海之隔，去年樓價升５﹒６％，領漲馬來西亞內各洲

，當地除了吸引主題樂園「Ｌｅｇｏ Ｌａｎｄ」落戶，內房碧桂園（０２００７）、富力地產

（０２７７７）及綠地集團等亦到當地「插旗」。

另外，受港人歡迎的檳城近四成人口為華人，在馬國華裔比例最高，同時擁有豐富文化藝術

、歷史以及大自然景色，適合「慢活」的退休生活。近年檳城沿海地段新增不少新盤供應，要以

本港十分一呎價在當地購入享「無敵大海景」的新盤絕對有可能。



＊滯銷單位５年間升兩倍，樓價愈高滯銷情況愈嚴重＊



不過，值得留意的是當地樓盤已出現滯銷的情況。過去２６年馬來西亞平均樓價升幅達

６﹒５％，吸引外地人投資，發展商因而加快建樓銷售，惟同時令滯銷單位增加，去年滯銷單位

按年升三成至３﹒２３萬伙，市值約１９８﹒６億元令吉（約３７１﹒５億港元），單位數量５

年間更升近兩倍，當中以高樓大廈類別及總價高於５０萬令吉的住宅滯銷情況最為嚴重，分別佔

整體４３﹒４％及３８﹒８％。



２０１８年馬來西亞樓盤滯銷情況



項目樓價 滯銷量 佔比

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低於２０萬令吉（約３７萬港元） ４６９２伙 １４﹒５％

２０萬至３０萬令吉（約３７至５６萬港元） ７５６６伙 ２３﹒４％

３０萬至５０萬令吉（約５６至９４萬港元） ７５１７伙 ２３﹒３％

高於５０萬令吉（約９４萬港元） １２５３８伙 ３８﹒８％

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總數 ３２３１３伙 １００％



資料來源：馬來西亞國家產業資訊中心（ＮＡＰＩＣ）

