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即市新聞

31/05/2019 11:34

【海外置業－馬來西亞篇】第二家園，最低用２８萬元定存移居大馬

　　《經濟通通訊社記者余萃雯３１日報道》馬來西亞政府為促進旅遊及引入外地資金，於
２００２年起設立「第二家園（Ｍａｌａｙｓｉａ　Ｍｙ　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｈｏｍｅ　Ｐｒｏｇ
ｒａｍｍｅ，ＭＭ２Ｈ）」移居計劃，５０歲以上人士最低設立１５萬令吉（約２８萬港元）定
期存款，兼符合其財務要求即可申請。據當地媒體透露，２００２年至今，成功申請簽證的外國
人有超過４萬人，為政府帶來逾１７０億令吉收入，當中中國申請者佔最多，達約佔２５％。過
去６年，平均每年有超過３０００名外籍人士獲批居住權。
　　「第二家園」計劃的申請人可保留本身國籍，若申請成功可獲批馬來西亞的１０年居住權，
並可攜帶配偶、年齡２１歲以下的未婚孩子及６０歲以上的父母。申請人孩子可享受當地的教育
及留學待遇，而成人在投資、購房、購車及辦公司時可享各種稅收減免待遇，醫療可按照購買的
醫療保險享有部分補貼。
　　對於計劃早前因收緊申請者的背景審核令申請遭拖延，甚至有傳聞指計劃已被凍結，當地官
員已開腔回應指，「沒有凍結這回事」，正積極處理申請，預計將在今年６月底處理之前遭拖延
的申請。
　

第二家園計劃　（ＭＭ２Ｈ）要求：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
申請人財務需求：

１）年齡低於５０歲
１）年齡低於５０歲
　　－　必須證明擁有至少５０萬令吉（約９４萬港元）的流動資產，同時證明擁有海外收入每
　　　　月１萬令吉（約１﹒９萬港元）。

２）年齡５０歲和以上
　　－　必須證明擁有至少３５萬令吉（約６５萬港元）的流動資產，同時證明擁有海外收入每
　　　　月１萬馬幣。對於退休人士，則必須出示獲得政府認可退休金的證明，數額為每月１萬
　　　　令吉（約１﹒９萬港元）。

３）購買價值至少１００萬令吉（約１８７萬港元）房地產的全新申請者，在申請時將獲准存入
　　數額較低的定期存款。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
申請獲批時需符合以下條件：

１）年齡低於５０歲
　　－　必須開設３０萬令吉（約５６萬港元）的定期存款戶口。
　　－　一年期限之後，可以提領高達１５萬令吉（約２８萬港元）作為購買房屋及汽車，還有
　　　　子女在馬來西亞教育及醫藥費相關開銷。
　　－　從第二年開始至終止參與此項計劃為止，必須保存至少１５萬令吉（約２８萬港元）。

２）年齡５０歲和以上
　　－　可以選擇開設一個１５萬令吉（約２８萬港元）的定期存款戶口；或出示獲得政府認可
　　　　退休金的證明，數額為每月１萬令吉（約１﹒９萬港元）。
　　－　一年期限之後，可以提領高達５萬令吉（約９﹒４萬港元）作為購買房屋及汽車，還有
　　　　子女在馬來西亞教育費及醫藥費相關開銷。
　　－　從第二年開始至終止參與此項計劃為止，必須保存至少１０萬令吉（約１９萬港元）。

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資料來源：第二家園官方平台

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