《經濟通通訊社３１日專訊》怡邦行（００５９９）發盈警，預期截至今年３月底止年度純
利減少不少於６０％，其中是因收益減少、物業市場的落成量放緩，以及毛利率輕微下降。
（ｋｉ）
31/05/2019 17:58
【企業盈警】怡邦行（５９９）料全年純利跌逾６０％
《經濟通通訊社３１日專訊》怡邦行（００５９９）發盈警，預期截至今年３月底止年度純
利減少不少於６０％，其中是因收益減少、物業市場的落成量放緩，以及毛利率輕微下降。
（ｋｉ）
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