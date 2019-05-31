【本港樓市】中原：下周招標的啟德住宅地估值約１４５﹒２億元

《經濟通通訊社３１日專訊》政府推出啟德第４Ａ區１號住宅地，將於下周四（６日）起截

標。中原測量師行張競達預計，地皮每呎樓面地價約１３５００元，地皮總值約１４５﹒２億元

。

他表示，地皮位於跑道後排，景觀稍遜，但仍可享開揚市景，加上本月初跑道區前排第４Ｃ

區２號海景住宅地以高價批出，反映發展商對後市充滿信心，亦對市區地十分渴求，預料地皮仍

可吸引各大發展商入標競投。（ｓｋ）

