《小傳日記》本地磚頭突捱沽，魚缸升勢已盡枯！

《小傳日記》持續超過一年嘅貿易談判，「孖屐」寄望就嚟達成協議之際竟然臨門「撻Ｑ」

，事關侵侵（特朗普）一篇推特貼文再度令美中貿易戰硝煙四起，環球魚缸喺今個月以嚟都風聲

鶴淚，資金紛紛湧向債市同匯市避險，花旗國十年期債息更創咗廿年新低，更低過三個月債息，

出現債息倒掛，惹嚟經濟衰退嘅恐慌。

「孖屐」四面楚歌，香江魚缸今朝繼續腳軟，低開１１１點，其後一度迴光返照，最多反彈

４０點，高見２７１５５點，但隨住本地磚頭全線插水，加上重磅股又冇咩運行，魚缸喺下晝最

多蒸發２６４點兼穿埋二萬七關，低見２６８５０點，再創超過四個月新低，全日埋單唔見咗

２１３點或近一巴仙，報２６９０１點，兼且仲要連跌三日，加埋蒸發咗４８９點。主板成交

８４２億銀，較噚日多咗超過一成。

國貨收報１０３８７，跌６２點，幅度逾半個巴仙。

Ａ場嗰邊冇跌得咁多，上證收報２９０５，跌７點或近半巴仙。深成指唔見咗２０點或近半

巴仙，報８９２２。兩市成交４３７５億人仔，較上日少咗近４巴仙。

除咗ＱＱ（００７００）之外，其他重磅大佬繼續沉底，ＱＱ逆市彈半巴仙，報３２６蚊。

大象（００００５）同生發發（００３８８）跣低近１巴仙，報６４﹒０５銀同２４９﹒４銀。

ＡＩＡ（０１２９９）唔見咗近兩巴仙，報７３﹒６５銀，三日加埋已經蒸發咗半成，慘！神州

移動（００９４１）跌超過兩巴仙兼以全日最低位埋單，報６８﹒４５銀，創超過九個月低。



＊本地磚頭佬連續兩日倒，神州磚頭佬缸友卻當寶＊



聯儲局近排鴿味濃，但一眾本地磚頭佬就係咁跌，連續兩日成為魚缸收跌嘅罪臣。四隻本地

磚頭佬包辦晒表現最差藍戰士！其中今日就以九置（０１９９７）表現最差，挫半成報

５３﹒５５元，係表現最差藍戰士；阿媽會德豐（０００２０）亦跌近２巴仙，報５１﹒９元。

新地（０００１６）急跌逾４巴仙，報１２４﹒１銀，係第二差藍戰士。噚日除完淨嘅恆地

（０００１２）都繼續捱沽，全日唔見近４巴仙，報４０﹒５銀。新世界（０００１７）跟跌逾

２巴仙，報１１﹒５６元。長和（００００１）有人增持而今日漲逾１巴仙報７４﹒０５銀。不

過，同系嘅長實（０１１１３）就唔好彩囉，今日走低逾１巴仙，報５６﹒７元。嘉里建設

（００６８３）蒸發超過半成，報２９﹒７５銀。

隔一條河嘅神州磚頭佬今日就表現相對醒神，特別係兩、三線嘅神州磚頭佬！其中世房

（００８１３）急升２巴仙，報２２﹒４５銀。融創（０１９１８）再升逾１巴仙，報３３﹒８

銀。旭輝（００８８４）升近２巴仙，報４﹒６９銀。大隻啲嘅就以四條三恆大（０３３３３）

表現最好升１巴仙，報２０﹒８５銀。潤地（０１１０９）就唔見１巴仙報３１﹒９銀。萬科

（０２２０２）都跌近半巴仙報２７﹒７５銀。



＊特斯拉出價吉利無有怕，花旗國徵稅敏實被嚇退＊



神州車佬一直都擔驚受怕，因為驚過江龍打殘本土企業，今日國產特斯拉Ｍｏｄｅｌ ３出

價，賣成３３萬人仔，而神州電動車生產商小鵬汽車嘅董事長何小鵬即時出嚟好有自信咁話，呢

部車賣得太貴毫無競爭力，遲Ｄ小鵬Ｐ７款車型推出之後肯定同佢有得Ｆｉｇｈｔ﹒﹒﹒﹒﹒﹒

唔知係咪因為小鵬嘅一番話，國產車佬似乎無有怕，吉利（００１７５）都仲升咗近半巴仙，收

報１２﹒８６銀。比亞迪（０１２１１）就直中要害，挫近２巴仙，收報４５﹒９銀。華晨

（０１１１４）逆市造好，今日飛近２巴仙，報７﹒９８銀。廣汽（０２２３８）挫逾１巴仙，

收報７﹒５６銀。長汽（０２３３３）表現微漲，升近１巴仙，報５﹒７銀。北汽

（０１９５８）就最勁揪，勁彈超過４巴仙，報４﹒８５銀。

侵侵（特朗普）又再開挑機模式，呢次針對就係墨西哥，包括向墨西哥貨品徵５巴仙關稅。

而係墨西哥設有工廠嘅敏實（００４２５）同耐世特（０１３１６）就嚇到縮，前者跪低近５巴

仙，收報２２﹒７銀；後者跣低近６巴仙，報９﹒６銀。德昌電機（００１７９）同樣跟跌近２

巴仙，報１４﹒９銀。興達國際（０１８９９）反而逆市造好，收漲近４巴仙，報２﹒１銀。



＊大馬撐帶路基建升勢冒，煤價漸受控火電佬讚頌＊



唔知係咪因為大馬總理馬哈蒂爾轉軚支持一帶一路嘅關係，基建股連續兩日由低位反彈，中

鐵（００３９０）飆逾２巴仙，報５﹒８６銀，重上廿天線（約５﹒８５３銀）。中鐵建

（０１１８６）漲２巴仙，報９﹒１７銀。中交建（０１８００）相比走勢無咁靚仔，但都有得

跟升近１巴仙，報６﹒９７銀。中冶（０１６１８）亦踢高逾１巴仙，報２﹒０９銀。

水泥股亦造好，亞洲水泥（００７４３）今日破頂，報１０﹒５４銀，揚逾４巴仙。西部水

泥（０２２３３）走高近４巴仙，報１﹒０７銀。潤泥（０１３１３）無升跌，報６﹒８銀。海

螺水泥（００９１４）腳軟，滑近１巴仙，報４５﹒８銀。

神州中煤協會早兩日呼籲增加產煤，加上六大發電集團據報同政府反映，要求解除依家四大

礦捆綁銷售政策，令煤價下降番，而發改委亦有提出相關降價方案，刺激火電股逆市都有資金湧

入。其中華能國電（００９０２）飆近３巴仙，報４﹒９４銀，仲係今日表現最好嘅國貨佬添。

大唐發電（００９９１）踢高逾２巴仙，報１﹒９６銀。潤電（００８３６）升近巴仙，報

１１﹒４２銀。神州電力（０２３８０）漲１巴仙，報２﹒０３銀。假期愉快，請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

