《真知灼見－溫灼培》環球經濟弱商品價跌，資金轉避險

《真知灼見》巴西昨晚（３０日）公布今年首季ＧＤＰ，按季收縮０﹒２％。這下跌是自

２０１６年來首次。如按年比巴西首季ＧＤＰ則只輕微上升０﹒５％。上述數字雖差，但由於是

市場意料之內，未見對昨晚巴西股市或貨幣帶來壓力。從４月及５月份已公布的經濟數字所見，

如消費者信心、商業銀行借貸及出口數字等，巴西第二季經濟依然疲弱。不排除是在中美貿易磨

擦下，環球經濟轉差影響了商品價格以至巴西的出口所致。巴西於今年１月曾大選，新政府以大

比數勝出，現關注新政府如何挽救當地經濟。另外，下周三（５日）澳洲將公布其首季ＧＤＰ。

同屬以出口商品為主，值得留意澳洲的經濟情況會否與巴西相若。



昨晚另一值得市場關注因素是國際油價的大幅下跌。美國能源信息局（ＵＳＥＩＡ）最新一

星期美國原油存倉數字顯示，美國原油存倉減少了３０萬桶。存倉雖跌，但減幅實在太輕微。回

憶對上一周，美國原油存倉的總數量還高達４﹒７６５億桶的自２０１７年７月以來最高水平。

這解釋現只輕微減少３０萬桶存倉作用不大的原因。還有，最新數字顯示，伊朗現時每日石油出

口只有約４０萬桶，較４月出口水平減少了一半多。在全球油供應減少下，美國原油存倉數字應

見到較大幅度下跌。現在跌幅少反映出需求減幅大的情況，也反映了環球經濟疲弱一面。回觀昨

晚紐約期油價格則大跌２﹒２２美元或３﹒８％以５６﹒５９美元收市。油價大跌，加元首當其

衝同遭拋售。今早（３１日）於亞洲市場報１﹒３５２８兌１美元，提防加元向今年初低位水平

１﹒３６６２兌１美元進發。



於昨晚金融市場中，第三個值得留意因素是美國債券孳息率的大舉回落。今早所見，美國

１０年債息回落至２﹒１８３７％，是自２０１７年９月１５日以來最低水平。２年債息同時跌

，今早報２﹒０２２９％。中國有意禁止稀土出口，並宣布停止購買美國大豆。擔心中美貿易磨

擦加深，驅使更大量資金轉往美債市場避險。從現時市場情況所見，很明顯我們見到是，在中美

磨擦加深下環球經濟轉弱，以石油為首的全球商品價格已見明顯受壓。連帶主要出口商品為主的

國家經濟如巴西也見轉弱。相反，資金卻大舉轉向避險，使美債息跌，日圓上升等。建議繼續對

日圓多加關注，不排除日圓逐步走向１０８兌１美元。相反要提防澳元及新西蘭元所面對風險。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

