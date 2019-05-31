  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/05/2019 09:51

《真知灼見－溫灼培》環球經濟弱商品價跌，資金轉避險

　　《真知灼見》巴西昨晚（３０日）公布今年首季ＧＤＰ，按季收縮０﹒２％。這下跌是自
２０１６年來首次。如按年比巴西首季ＧＤＰ則只輕微上升０﹒５％。上述數字雖差，但由於是
市場意料之內，未見對昨晚巴西股市或貨幣帶來壓力。從４月及５月份已公布的經濟數字所見，
如消費者信心、商業銀行借貸及出口數字等，巴西第二季經濟依然疲弱。不排除是在中美貿易磨
擦下，環球經濟轉差影響了商品價格以至巴西的出口所致。巴西於今年１月曾大選，新政府以大
比數勝出，現關注新政府如何挽救當地經濟。另外，下周三（５日）澳洲將公布其首季ＧＤＰ。
同屬以出口商品為主，值得留意澳洲的經濟情況會否與巴西相若。
　
　　昨晚另一值得市場關注因素是國際油價的大幅下跌。美國能源信息局（ＵＳＥＩＡ）最新一
星期美國原油存倉數字顯示，美國原油存倉減少了３０萬桶。存倉雖跌，但減幅實在太輕微。回
憶對上一周，美國原油存倉的總數量還高達４﹒７６５億桶的自２０１７年７月以來最高水平。
這解釋現只輕微減少３０萬桶存倉作用不大的原因。還有，最新數字顯示，伊朗現時每日石油出
口只有約４０萬桶，較４月出口水平減少了一半多。在全球油供應減少下，美國原油存倉數字應
見到較大幅度下跌。現在跌幅少反映出需求減幅大的情況，也反映了環球經濟疲弱一面。回觀昨
晚紐約期油價格則大跌２﹒２２美元或３﹒８％以５６﹒５９美元收市。油價大跌，加元首當其
衝同遭拋售。今早（３１日）於亞洲市場報１﹒３５２８兌１美元，提防加元向今年初低位水平
１﹒３６６２兌１美元進發。
　
　　於昨晚金融市場中，第三個值得留意因素是美國債券孳息率的大舉回落。今早所見，美國
１０年債息回落至２﹒１８３７％，是自２０１７年９月１５日以來最低水平。２年債息同時跌
，今早報２﹒０２２９％。中國有意禁止稀土出口，並宣布停止購買美國大豆。擔心中美貿易磨
擦加深，驅使更大量資金轉往美債市場避險。從現時市場情況所見，很明顯我們見到是，在中美
磨擦加深下環球經濟轉弱，以石油為首的全球商品價格已見明顯受壓。連帶主要出口商品為主的
國家經濟如巴西也見轉弱。相反，資金卻大舉轉向避險，使美債息跌，日圓上升等。建議繼續對
日圓多加關注，不排除日圓逐步走向１０８兌１美元。相反要提防澳元及新西蘭元所面對風險。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
樓市「胡」言31/05/2019
業主報稅大全 – 加按轉按利息可否扣稅？
國際動態31/05/2019
多瑙河沉船 韓旅團7死19失蹤
生財有道30/05/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：太興前景好惟首掛食胡先
FOCUS30/05/2019
【FOCUS】中美女主播過招 「人日」評論頻升級
生財有道30/05/2019
新舊居屋PK戰 市區低價居屋掀熱潮
國際動態30/05/2019
歐盟主席寶座 開展權力遊戲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金