【聚焦數據】內地５月官方製造業ＰＭＩ跌至４９﹒４％，遜預期

《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，５月中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）跌

至４９﹒４％，較上月下跌０﹒７個百分點，差過市場預期的４９﹒９％，時隔２個月後再次跌

至５０％榮枯線之下，處於收縮區間。

從企業規模看，大型企業ＰＭＩ為５０﹒３％，比上月回落０﹒５個百分點，仍高於臨界點

；中、小型企業ＰＭＩ為４８﹒８％和４７﹒８％，分別比上月下降０﹒３和２﹒０個百分點。

５月綜合ＰＭＩ產出指數為５３﹒３％，比上月微落０﹒１個百分點，表明企業生產經營活

動總體保持平穩發展態勢。



＊非製造業ＰＭＩ持平符預期＊



而５月中國非製造業商務活動指數為５４﹒３％，與上月持平，符預期，表明非製造業總體

延續平穩較快的發展勢頭。

從行業情況看，服務業商務活動指數為５３﹒５％，比上月上升０﹒２個百分點，服務業繼

續保持較快增長態勢。從行業大類看，鐵路運輸業、航空運輸業、郵政業、住宿業、電信廣播電

視和衛星傳輸服務、互聯網軟件信息技術服務等行業商務活動指數位於６０％以上的高位景氣區

間，相關企業經營活動較為活躍，業務總量快速增長；批發業、資本市場服務、保險業等行業商

務活動指數低於臨界點，行業景氣度有所回落。建築業商務活動指數為５８﹒６％，比上月回落

１﹒５個百分點，仍位於較高景氣區間，建築業繼續保持快速擴張。（ｃａ）

