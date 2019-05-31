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即市新聞

31/05/2019 14:50

【聚焦數據】內地５月官方製造業ＰＭＩ跌至４９﹒４％，遜預期

　　《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，５月中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）跌
至４９﹒４％，較上月下跌０﹒７個百分點，差過市場預期的４９﹒９％，時隔２個月後再次跌
至５０％榮枯線之下，處於收縮區間。
　　從企業規模看，大型企業ＰＭＩ為５０﹒３％，比上月回落０﹒５個百分點，仍高於臨界點
；中、小型企業ＰＭＩ為４８﹒８％和４７﹒８％，分別比上月下降０﹒３和２﹒０個百分點。
　　５月綜合ＰＭＩ產出指數為５３﹒３％，比上月微落０﹒１個百分點，表明企業生產經營活
動總體保持平穩發展態勢。

＊非製造業ＰＭＩ持平符預期＊

　　而５月中國非製造業商務活動指數為５４﹒３％，與上月持平，符預期，表明非製造業總體
延續平穩較快的發展勢頭。
　　從行業情況看，服務業商務活動指數為５３﹒５％，比上月上升０﹒２個百分點，服務業繼
續保持較快增長態勢。從行業大類看，鐵路運輸業、航空運輸業、郵政業、住宿業、電信廣播電
視和衛星傳輸服務、互聯網軟件信息技術服務等行業商務活動指數位於６０％以上的高位景氣區
間，相關企業經營活動較為活躍，業務總量快速增長；批發業、資本市場服務、保險業等行業商
務活動指數低於臨界點，行業景氣度有所回落。建築業商務活動指數為５８﹒６％，比上月回落
１﹒５個百分點，仍位於較高景氣區間，建築業繼續保持快速擴張。（ｃａ）

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