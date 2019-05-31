傳匯控（００００５）擬數周內裁５００「炒房」員工

《經濟通通訊社３１日專訊》匯控（００００５）傳數周內啟動裁員，或裁減逾５００人。

彭博引述消息報道，匯控擬向「炒房」環球銀行及資本市場部動手，裁員行動料由６月中開

始，並於年內持續執行。

報道續指，是次裁員屬於匯控節流措施「橡樹計劃（Ｐｒｏｊｅｃｔ Ｏａｋ）」的一部分

，而去年單獨掌舵匯控投行業務的Ｇｒｅｇ Ｇｕｙｅｔｔ將會主力負責是次人手裁減。

匯控回覆外電查詢時稱，會持續評估各部門業務和功能的需要，確保員工在恰當位置出任恰

當角色。（ｈｌ）

