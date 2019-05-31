《經濟通通訊社３１日專訊》匯控（００００５）傳數周內啟動裁員，或裁減逾５００人。
彭博引述消息報道，匯控擬向「炒房」環球銀行及資本市場部動手，裁員行動料由６月中開
始，並於年內持續執行。
報道續指，是次裁員屬於匯控節流措施「橡樹計劃（Ｐｒｏｊｅｃｔ Ｏａｋ）」的一部分
，而去年單獨掌舵匯控投行業務的Ｇｒｅｇ Ｇｕｙｅｔｔ將會主力負責是次人手裁減。
匯控回覆外電查詢時稱，會持續評估各部門業務和功能的需要，確保員工在恰當位置出任恰
當角色。（ｈｌ）
31/05/2019 09:02
傳匯控（００００５）擬數周內裁５００「炒房」員工
《經濟通通訊社３１日專訊》匯控（００００５）傳數周內啟動裁員，或裁減逾５００人。
彭博引述消息報道，匯控擬向「炒房」環球銀行及資本市場部動手，裁員行動料由６月中開
始，並於年內持續執行。
報道續指，是次裁員屬於匯控節流措施「橡樹計劃（Ｐｒｏｊｅｃｔ Ｏａｋ）」的一部分
，而去年單獨掌舵匯控投行業務的Ｇｒｅｇ Ｇｕｙｅｔｔ將會主力負責是次人手裁減。
匯控回覆外電查詢時稱，會持續評估各部門業務和功能的需要，確保員工在恰當位置出任恰
當角色。（ｈｌ）
|國際動態31/05/2019
多瑙河沉船 韓旅團7死19失蹤
|生財有道30/05/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：太興前景好惟首掛食胡先
|FOCUS30/05/2019
【FOCUS】中美女主播過招 「人日」評論頻升級
|生財有道30/05/2019
新舊居屋PK戰 市區低價居屋掀熱潮
|國際動態30/05/2019
歐盟主席寶座 開展權力遊戲
|生財有道30/05/2019
【新居屋】各區奇則大公開! 網上填表閒置2分鐘會被踢走?
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰