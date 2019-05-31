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即市新聞

31/05/2019 17:17

【貿易開戰】景順料中美在開放內地市場和保障知識產權上難妥協

　　《環富通基金頻道３１日專訊》國家統計局今天公布５月份中國製造業採購經理人指數，景
順亞太區環球市場策略師趙耀庭就此發表最新評論道，國家統計局今天公布５月製造業採購經理
人指數（ＰＭＩ）為４９﹒４，低於市場預期的４９﹒９。工廠訂單情緒遜於預期，意味著未來
經濟將面臨進一步的壓力。
　　由於與美國持續的貿易摩擦將影響其他經濟產業，有可能驅使北京重新啟動擴張性財政和貨
幣刺激措施，以確保能實現早前訂下的全年ＧＤＰ增長目標。
　　中國人民銀行最近透過公開市場操作注入人民幣１５００億元以增加流動性供應，並表示當
局已準備好透過注入流動性或下調存款準備金率以實行擴張性貨幣政策。

＊未來的挑戰＊

　　投資者可以預期，地緣政治局勢不明朗將導致市場持續波動。趙耀庭預期，中美雙方均不會
在開放內地市場和保障知識產權等深層政治矛盾議題上作出重大妥協。
　　儘管股市仍然憧憬中美兩國可能於短期內達成貿易協議，但債券投資者可能對貿易緊張局勢
的不確定性有更準確的解讀。

＊潛在投資機會＊

　　市場波動為長線投資者帶來投資機遇，因為中國和新興市場的風險資產已呈現一些具吸引力
的機會。如果美國聯儲局在年底前減息，預計新興市場風險資產將有所反彈。
　　儘管５月份中國製造業採購經理人指數數據疲弱，但趙耀庭認為北京有足夠措施來支撐經濟
，並確保２０１９年ＧＤＰ仍能保持６％以上的健康增長。相關的擴張性財政和貨幣政策應能提
振中國股市。（ｈｏ）

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