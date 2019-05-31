本地地產股急挫，港股失守二萬七關，全日跌２１３點報２６９０１



《經濟通通訊社３１日專訊》美國總統特朗普決定由下月１０日起，將對從墨西哥進口的所

有商品加徵５％關稅，直至該國非法移民不再經湧入美國，不過美股三大指數依然微升。

中國官方公布５月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）跌至４９﹒４％，差過市場預期

４９﹒９％，港股今早低開２７００２開市跌１１１點，惟及後在Ａ股走高支持下，港股曾反彈

並倒升最多４１點報２７１５５點。不過，中國對美國６００億美元進口商品加徵報復性關稅將

於明日（１日）生效，更有傳中國已暫停採購美國大豆，而美國亦要脅英國限制使用華為設備，

港股再度轉跌，更曾一度大瀉最多２６４點，報２６８５０，再創逾四個月低，最終在多隻本地

地產股持續捱沽下，港股以接近全日最低位收報２７９０１，挫２１３點，失守二萬七關口，已

連跌三日蒸發４８９點。主板成交８４１﹒９７億元，較上日增加逾一成。

國企指數收１０３８７，跌６２點或０﹒６％。

Ａ股同樣向下，上證收報２８９８點，跌７點或０﹒２４％，失守二千九關口。深成指收報

８９２２點，挫２０點或０﹒２３％，兩市全日成交４３７５億元人民幣。

重磅股方面，港交所（００３８８）三連陰續跌０﹒８７％，報２４９﹒４元。匯控

（００００５）被傳數周內裁減逾５００人，跌０﹒７％，報６４﹒０５元，曾低見６４元，創

近兩個月低位。騰訊（００７００）與聯通合作推未成年人定制ｓｉｍ卡，限制遊戲時間，今日

逆市微升０﹒４９％，報３２６元。中移動（００９４１）大挫跌２﹒２８％，報６８﹒４５元

，創逾九個月新低，亦為表現最差國指股。友邦（０１２９９）亦挫１﹒８７％，報７３﹒６５

元，失百天線（約７４﹒４１元），並已連跌三日累挫半成。



＊賭股反彈金沙領漲藍籌，地產股連日捱沽九置領跌藍籌＊



５月賭收公布在即，濠賭股普遍向上。金沙（０１９２８）回升１﹒８７％，報３５﹒５元

，是表現最佳藍籌；永利（０１１２８）收漲１﹒３３％，報１６﹒７４元；銀娛

（０００２７）升１﹒０７％，報４７﹒４元；澳博（００８８０）微漲０﹒５８％，報

８﹒６８元；不過美高梅（０２２８２）三連跌，今日挫０﹒９８％，報１２﹒１元；新濠

（００２００）美國附屬新濠博亞娛樂以１７﹒５９億澳元，入股澳洲博彩公司皇冠集團，惟今

日收跌２﹒１２％，報１５﹒７元。

本地地產股連日受壓，今日再度向下，當中九置（０１９９７）瀉４﹒５５％，報

（０００１２）跌３﹒５７％，報４０﹒５元；為表現最差藍籌三甲。新世界（０００１７）走

低２﹒３６％，報１１﹒５６元；嘉里建設（００６８３）跌５﹒２５％，報２９﹒７５元。長

和（００００１）雖獲聯席董事總經理霍建寧連續三日增持，反彈升１﹒４４％，報７４﹒０５

元，但同系長實（０１１１３）未受惠，跟跌１﹒３９％，報５６﹒７元。

安踏（０２０２０）上日遭沽空機構Ｂｌｕｅ Ｏｒｃａ Ｃａｐｉｔａｌ狙擊並一度急瀉

近一成三，收市後以４９﹒１１元向認購人發行１５８４﹒２萬股新股。不過安踏今日澄清相關

指控，強烈否認有關猜測，並認為猜測不準確及具誤導性，大和亦發表報告，同意猜測有破綻及

未經證實，安踏全日反彈２﹒２４％，報４８元。其他運動用品股亦有追捧，李寧

（０２３３１）走高１﹒４１％，報１２﹒９８元；特步（０１３６８）漲０﹒７６％，報

３﹒９８元。



＊中央望煤價跌火電受捧，美原油庫存未及預期三桶油跌＊



發改委提出方案希望國內整體動力煤價格下降，火電股因而受捧。華能國電（００９０２）

收升２﹒７％，報４﹒９４元，破百天線（約４﹒８４元），是表現最佳國指股。華電國際

（０１０７１）亦升２﹒２％，報３﹒２５元；大唐發電（００９９１）走高２﹒０８％，報

１﹒９６元；中國電力（０２３８０）漲１％，報２﹒０３元；華潤電力（００８３６）升

０﹒８８％，報１１﹒４２元。

美國公布最新原油庫存降幅小於預期，加上市場擔心中美貿易戰會導致全球經濟放緩，油價

隔晚（３０日）重挫近４％至兩個多月低位，三桶油跟隨下跌。中海油（００８８３）挫

２﹒１４％，報１２﹒７８元，曾低見１２﹒７２元，創近三個月低；中石油（００８５７）走

低１﹒７９％，報４﹒３８元，曾低見４﹒３８元，創逾三年新低；中石化（００３８６）跌

１﹒７７％，報５﹒２２元，曾低見５﹒２０元，創近一年半新低。

５Ｇ股本周早段普遍向上，惟近日中美談判情況有惡化跡象，加上美國要脅英國限制使用華

為設備，不利５Ｇ發展，當中聯想（００９９２）涉及美國商務部提出有關侵犯其專利權案件，

今日收跌３﹒０２％，報５﹒４５元；鐵塔（００７８８）走低１﹒６８％，報１﹒７６元；中

興（００７６３）跌１﹒６７％，報１８﹒８６元；長飛光纖（０６８６９）微跌０﹒６２％，

報１６元。（ａｌ）

