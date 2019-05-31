【移交逃犯】民主派促保安事務委員會就修例召開公聽會

《經濟通通訊社３１日專訊》立法會保安事務委員會今日召開特別會議討論《逃犯條例》修

訂。委員會主席、民建聯議員陳克勤表示，已經安排合共２０小時的特別會議，讓議員就修例向

官員直接發問。

多名民主派議員關注，委員會是否召開公聽會，讓市民就修訂《逃犯條例》草案可直接發表

意見。建制派議員就反對在特別會議上討論是否召開公聽會，稱希望可盡快開會，讓局方回應議

員提問，指這相信是社會希望看到議會做的事。陳克勤表示，會在會議的最後階段處理，或之後

以書面傳閱方式決定有關召開公聽會的臨時動議。（ｃｗ）（ｚｚ）

