【移交逃犯】李家超：移交追溯期以申請引渡一方的法例為準

《經濟通通訊社３１日專訊》立法會保安事務委員會今日召開特別會議討論《逃犯條例》修

訂。保安局局長李家超表示，考慮到不同司法管轄區有不同的法律體系，因此每宗個案的追溯期

會視乎提出引渡一方的法例而定。

他以中國內地為例，指內地實行大陸法，追溯期以牽涉罪行的最高量刑釐定，分別是５至

２０年不等，一旦過了就不能追究刑事責任，亦不能申請移交。李家超認為，這個安排已平衡了

普通法原則，亦符合聯合國的準則。

民主黨涂謹申批評，政府要多少名市民參與下月的遊行，才願意撤回修例建議，再聆聽意見

和討論。李家超就表示，修例有爭議在所難免，但確實有許多人不了解運作及沒有仔細閱讀草案

內容，例如新聞界及法律界人士。他其後又說只是部分人對修例不熟悉，沒有說過有法律界人士

被誤導，指若法律界人士仔細閱讀條文，會知道政府今次修例只是剔除地理限制，並加入由行政

長官啟動個案移交程序。

公民黨楊岳橋促請政府將有關人權保障細節寫入修訂條文。律政司司長鄭若驊表示，政府昨

日提出的修訂，已考慮在不同移交個案中提供最低限度的人權保障。如果市民遭遇不公平對待，

港府也會跟進，當事人亦可以在當地循司法程序提出行政訴訟。（ｃｗ）（ｚｚ）

