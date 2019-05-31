《經濟通通訊社３１日專訊》實政圓桌立法會議員田北辰今早在立法會保安事務委員會上稱
，立法會大會將在６月２７日就《逃犯條例》修訂草案投票。政務司司長張建宗回應有關提問時
指，何時就議案投票由立法會本身以及大會主席決定，政府會全力配合。但他亦指，台灣殺人案
的疑犯最快１０月便可獲釋，所以亦存在時限性。
張建宗又稱，美國商會與他會面後，依然對修例有不少疑慮，他歡迎對方提出書面問題，由
政府作解說和回應，又指樂意與商會代表再次進行面對面的會談。（ｃｗ）（ｚｚ）
31/05/2019 15:47
【移交逃犯】張建宗：何時就修例表決由立法會和主席決定
《經濟通通訊社３１日專訊》實政圓桌立法會議員田北辰今早在立法會保安事務委員會上稱
，立法會大會將在６月２７日就《逃犯條例》修訂草案投票。政務司司長張建宗回應有關提問時
指，何時就議案投票由立法會本身以及大會主席決定，政府會全力配合。但他亦指，台灣殺人案
的疑犯最快１０月便可獲釋，所以亦存在時限性。
張建宗又稱，美國商會與他會面後，依然對修例有不少疑慮，他歡迎對方提出書面問題，由
政府作解說和回應，又指樂意與商會代表再次進行面對面的會談。（ｃｗ）（ｚｚ）
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