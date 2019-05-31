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31/05/2019 16:36

【香港政情】立法會內會否決去信懲教署支持邵家臻出席立法會大會

　　《經濟通通訊社３１日專訊》立法會內務委員會否決去信懲教署，支持讓社福界議員邵家臻
出席立法會會議。
　　建議由工黨張超雄提出，邵家臻原於下周立法會大會的「推動醫療改革」的動議辯論中提出
修正案，由於沒有議員可以取代他提出修正案，希望議員勿因政見、黨派而反對。
　　民主派普遍支持建議，建制派則反對建議。民建聯葛珮帆指，邵家臻明知要服刑，就不應提
出修正案，形容是阻礙立法會工作；建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓則建議邵家臻主動辭
職，以免令業界長期沒有代表。（ｃｗ）（ｚｚ）

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