《品中資－羅國森》妳壓華為，我撐鐵塔（００７８８）

《品中資》去年底，我在本欄寫過一篇題為《自主自強我撐５Ｇ概念》的品評，當時中美貿

易談判不斷傳出利好消息，其中一項傳聞是中國願意修訂「中國製造２０２５」的內容細節，因

為當時的分析認為，美國向中國發動貿易戰，是要打壓中國製造業的發展。

而所謂的製造業發展，說穿了就是中國的科技業發展；因此，在早前美國突然「變臉」，落

實向中國徵收額外關稅的同時，又以華為「極度危險」為理由，宣布向她實施出口限制，變相封

殺華為。

我當時在品評中指出：「美國到底是否想令華為『休克』還是未知之數，但項莊舞劍，志在

沛公則是司馬昭之心，因為美國不想中國在５Ｇ技術方面超越美國；所以，大家要拭目以待這宗

事件如何發酵。」

半年過去了，原來美國真的想華為「休克」（這個字眼是另一家內地大型通訊設備公司中興

通訊（００７６３）遭美國制裁時，該公司主席這樣形容自己的情況，我認為這是頗形象化的表

述）。正因如此，以騰訊（００７００）為首的一眾科技概念股，以至早前熱炒的５Ｇ概念股，

在過去大半個月都顯著回落。



＊首撐鐵塔最多升逾七成＊



我在當日的品評中，特別想撐的一隻股票是中國鐵塔（００７８８）（下稱鐵塔），因為鐵

塔處於通訊產業鏈的上游，理論上會率先受惠於技術升級的進程。當時鐵塔的股價只是１﹒３７

元。到了上月底，她的股價曾創２﹒３３元新高，短短４個月間，股價急升了七成，以一隻大型

股票來說，實在是難能可貴。

但華為遭封殺之後，鐵塔的股價從高位大幅回落，跌至本周初的１﹒６５元低位，跌幅高達

三成。鐵塔的股價昨日收報１﹒７９元，暫時看來已經喘定。

鐵塔是中國主要通信鐵塔設施服務供應商，於全國擁有１９６﹒７５萬個管理站址，現時主

要向中國三大運營商、亦為集團的三名主要股東中移動、中聯通和中電信提供通信鐵塔設施等服

務。

鐵塔的塔務業務中，絕大部分都是用於廣泛覆蓋移動通信網絡鐵塔的宏站業務，小部分用於

密集城市進行深度覆蓋的微站業務。５Ｇ網絡投入商用的初期，運營商會優先利用已裝載宏站的

鐵塔站址來裝載５Ｇ基站，中國鐵塔的業務無疑會直接受惠。

鐵塔早前公布了今年首季度的業績，營業收入達到１８８﹒９７億元（人民幣．下同），增

長近一成，稅後盈利１２﹒８４億元，大幅增長２﹒３７倍，主要受到採用新會計準則的影響（

主要是將一些長期租賃的使用和負債折算為現值的影響）。因此，如果不想混淆，最好只看她的

營業額增長。



＊鐵塔不受科技戰衝擊＊



簡單來說，鐵塔的業務增長仍然合符市場預期。早前我在另一篇品評中曾經指出，鐵塔的股

價升幅和派息都不似預期，是因為鐵塔的升勢太凌厲，但派息則相對克制，但經過這一次調整後

，鐵塔又有一定吸引力了。

從另一個角度看，鐵塔跟騰訊也一樣，跟中美貿易戰，甚至是科技戰都沒有直接關係，要說

影響，就只有間接影響，而且要等一段長時間才會真正反映。而相對來說，鐵塔的免疫力比騰訊

更高，因為她處於通訊產業鏈的上游，要說有影響，也要再隔一重了。

華為不是上市公司，作為投資者，我連買少少去作精神上的支持也不可以；但鐵塔是上市公

司，既然她不是直接受影響的公司，加上股價又已經大幅調整，我撐她的話，可能還有不俗的回

報，何樂而不為呢？！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

