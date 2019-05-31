《鍾之日記》Ａ場窮５月，走資創記錄



《鍾之日記》５月３１日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



持續多時的中美貿易磋商，在幾近達成協議之際，被美國總統特朗普５月初的一篇推特貼文

，揭開翻臉序幕，２０００億美元中國輸美商品被加徵２５％關稅已於５月１０日生效，而中國

對美國６００億美元進口商品加徵報復性關稅則於明日（６月１日）生效；華為作為中國最重要

的科技公司之一，更被推上了兩國貿戰的最前線。貿易戰升溫對中國經濟的打擊已有直觀影響，

５月中國製造業ＰＭＩ跌至４９﹒４％，不但差過市場預期的４９﹒９％，亦再次跌回５０％榮

枯線之下，反映經濟企穩基礎未建立。

滬深股市自月初暴跌後陷入震盪，就算到月底ＭＳＣＩ如期將Ａ股納入權重擴容，亦無力扭

轉市場氣氛。滬綜指今日收跌０﹒２４％，失守二千九關，報２８９８﹒７點，５月累計滬綜指

蒸發５﹒８４％，為去年１０年以來最大，亦為２０１０年以來９年最差的５月表現。

Ａ場全日成交４３７５億元人民幣，較上日少３﹒５％。外資整個５月都在逃離火場，本月

外資淨沽出超過５３７億元人民幣Ａ股，創歷史最大月度淨流出紀錄。

富昌證券聯席董事譚朗蔚接受訪問時表示，Ａ股去年跌到較低位置，而如今前景不明朗，外

資尤其是機構投資者趁仍有獲利水位吐現，Ａ股因此承壓。譚對後市亦不感樂觀，因中美貿易關

係比去年還要差，貿易戰可能愈拖愈長，另外市場亦須關注人民幣會否持續貶值。



＊港股失二萬七，５月累挫９％＊



香江魚缸亦應驗「五窮六絕」的咒語，恆指今早低開１１１點，及後在Ａ股走高支持下，港

股曾反彈倒升，但在內地數據走弱下再度大瀉，穿兩萬七，最終接近全日最低位收報２６９０１

，挫２１３點。主板成交８４１﹒９７億元，較上日增加逾一成。

總結５月份，港股累跌２７９８點或９﹒４２％，，終止連升４個月的紀錄。國指５月份跌

１１５５點或１０％，收報１０３８７點，同樣終止連升４個月紀錄。



＊傳華已制定限制稀土輸美計劃，高盛料緊張局勢或正升級＊



中美兩國爭端由關稅戰打到科技戰，戰線現在更漫延到稀土資源上。繼日前內地官媒齊聲放

話暗示中國或用稀土反制後，外電今日引述消息報道，中國已完成制定限制對美國出口稀土計劃

。稀土類元素分為輕稀土和重稀土兩組，相對而言重稀土更有價值，據悉中國的反制手段主要集

中在重稀土上。

高盛的報告指，若中國要限制對美的稀土出口，影響將非常重大，因為中國是具稀土支配地

位的供應國，而回收較為有限、替代是很困難的。報告稱，雖然愛沙尼亞、法國和日本等其他國

家也向美國出口稀土，但其中大部分化合物和金屬都是從中國生產的精礦和化學中間體中提煉出

來的。不過，中國產量佔全球的佔有率已從２０１０年的近１００％下降至目前的７０％。

高盛強調，若中國就稀土作出決定，即清楚表明中美的貿易談判進展不順利，貿易緊張局勢

正在升級而非降級。投資者可能會預期，美國將作出報復，銅等風險資產可能面臨更多利空。

個別稀土概股因而再度炒上，星宇控股（０２３４６）急飆１１﹒７％；中國大冶有色金屬

（００６６１）大漲６％；中國稀土（００７６９）漲４﹒７％；金川國際（０２３６２）亦升

３﹒１％。



＊中原樓市指數破頂，地產股反受壓＊



中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１８９﹒４２點，創歷史新高，按周升０﹒４２％，中原城

市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１９１﹒３８點，為歷史次高，按周升０﹒２８％。

ＣＣＬ（中小型單位）報１８９﹒５７點，創歷史新高，按周升０﹒５０％。三大整體指數齊升

１６周，創出歷史最長齊升。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中美貿易戰惡化對樓市的影響，本周指數尚未完

進展。

中原樓市指數破頂，然而本地地產股全面受壓，九龍倉置業（０１９９７）、新地

（０００１６）齊收跌逾４％，恆基地產（０００１２）跌３﹒６％，新世界（０００１７）跌

２﹒４％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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