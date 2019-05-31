【駐滬專電】中國電信：今年將在滬建設逾三千個５Ｇ基站

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３１日上海專電》上海市政府昨日（３０日）與中國電信集

團在滬簽署加快５Ｇ引領的新一代信息基礎設施建設戰略合作框架協議。

根據協議，中國電信今年將在滬建設逾３０００個５Ｇ基站，到２０２１年底建設逾一萬個

５Ｇ基站；加快推進基於５Ｇ的創新和研發平台落戶上海，助力上海打造全球領先的５Ｇ應用創

新策源地；基於５Ｇ＋光網「雙千兆」，推進城市精細化管理、美麗家園、智慧家庭等領域的智

能應用，助力上海打造「雙千兆寬帶城市」。

