【減稅降費】首４月全國減稅５２４５億元，累計人均減稅超千元

《經濟通通訊社３１日專訊》隨著５月份納稅申報期結束，最新減稅「成績單」出爐。國家

稅務總局周四公布，１－４月全國累計新增減稅５２４５億元（人民幣．下同）。其中個人所得

稅改革新增減稅２１４３億元，累計人均減稅１０２６元，深化增值稅改革首月實現淨減稅１１

１３億元。

根據國家稅務總局發布數據，５２４５億元由三部分構成：一是２０１９年新出台減稅政策

減稅１９３４億元；二是２０１８年實施２０１９年翹尾減稅政策新增減稅３２６７億元；三是

２０１８年到期後２０１９年延續實施減稅政策新增減稅４４億元。

作為２０１９年更大規模減稅降費的「重頭戲」，深化增值稅改革首月實現淨減稅１１１３

億元。分行業來看，製造業減稅效果最為明顯，實現淨減稅４７６億元，佔總減稅金額的比例超

過四成，居所有行業首位。

國家稅務總局貨物和勞務稅司司長王道樹表示，首月減稅金額較大主要受兩方面因素影響：

一是銷項端稅率已經即時下調，但進項端按原稅率開具的發票首月體現較多，抵扣相應較多；二

是納稅人過去購入不動產尚未抵扣的進項稅額本月一次性轉入的金額較大。

國家稅務總局局長王軍強調，稅務部門將以最大力度、最優服務、最嚴標準將減稅降費惠民

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