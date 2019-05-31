  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/05/2019 09:52

【貿易開戰】中國對美報復性關稅明生效，傳已暫停採購美國大豆

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中國對美國６００億美元進口商品加徵報復性關稅將於明日（
６月１日）生效。據外電引述知情人士透露，世界最大的大豆買家已暫停採購美國大豆，儘管２
月貿戰暫緩時，美國農業部長曾表示中國承諾進一步購買１０００萬噸美國大豆。不過，據悉目
前中國沒有計劃取消先前訂購的美國大豆。
　　美國農業部數據顯示，中國尚未落實約７００萬噸承諾於當前銷售年度採購的美國大豆。中
美貿易戰未有降溫跡象，中方近日稱，如要達成協議，美方需拿出誠意，下一步行動必須來自美
國。（ｗｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態31/05/2019
多瑙河沉船 韓旅團7死19失蹤
生財有道30/05/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：太興前景好惟首掛食胡先
FOCUS30/05/2019
【FOCUS】中美女主播過招 「人日」評論頻升級
生財有道30/05/2019
新舊居屋PK戰 市區低價居屋掀熱潮
國際動態30/05/2019
歐盟主席寶座 開展權力遊戲
生財有道30/05/2019
【新居屋】各區奇則大公開! 網上填表閒置2分鐘會被踢走?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金