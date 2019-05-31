【貿易開戰】中國對美報復性關稅明生效，傳已暫停採購美國大豆

《經濟通通訊社３１日專訊》中國對美國６００億美元進口商品加徵報復性關稅將於明日（

６月１日）生效。據外電引述知情人士透露，世界最大的大豆買家已暫停採購美國大豆，儘管２

月貿戰暫緩時，美國農業部長曾表示中國承諾進一步購買１０００萬噸美國大豆。不過，據悉目

前中國沒有計劃取消先前訂購的美國大豆。

美國農業部數據顯示，中國尚未落實約７００萬噸承諾於當前銷售年度採購的美國大豆。中

美貿易戰未有降溫跡象，中方近日稱，如要達成協議，美方需拿出誠意，下一步行動必須來自美

國。（ｗｌ）

