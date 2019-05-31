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即市新聞

31/05/2019 13:00

《神州縱橫－凌昆》中美或爆發全面經貿戰

　　《神州縱橫》中美貿談中斷對抗惡化，令人關注事態將如何發展，各方都已表示憂慮，怕貿
戰重開會影響全球經濟及市場。在談判於短期內難以再開下，前景確充滿變數。
　
＊貿易戰影響漸顯＊

　　首先是關稅戰。特朗普的２０００億美元入口增稅及中國的報復性６００億入口增稅已推出
，若特朗普再推３０００億入口關稅情況更糟。對美國來說，有幾方面產品進入中國受阻影響很
大，包括飛機、汽車、農產、油氣、電子及儀器等。中國出口美國受阻的主要影響是就業和依托
出口較大的企業及地區（如廣東）。但中國可借關稅戰推動本國的電子（尤其半導體）、儀表、
醫療及其他器械等高新科技產業發展，從長遠看自主開發能力將可增強。另方面中國要注意轉移
出口加工行業的勞工，幸人口老化及勞工短缺有助緩解這方面的衝擊。同時還要注意轉移出口市
場及產品轉型。美國方面出口受限將重創多個重要產業，無論飛機、電子及農產、能源等都很難
再找到像中國這樣龐大而快速增長的市場。入口方面從表面看中國生產的消費品較易由其他低成
本生產國引入作替代，實際上卻非如此簡單。一是中國生產規模巨大，其他國家若接過產能必引
致成本上升。二是中國生產的集群效益及配套服務效率甚高難以複製，轉移生產必增成本。三是
中國正大力推動產能自動化智能化數字化，可顯著提高競爭力。
　
＊走向經貿戰新冷戰＊
　
　　另一方面，中國可借機阻擋美國產品入口，從而保護本國高新科技產業使能加快發展。這在
客機、芯片及儀器領域尤為重要。在這方面美國限制產品出口中國是個幫忙，應予感謝。除關稅
外，貿易戰還有其他形式？中國有人提出各種方法來針對美國，包括限制美國服務對華出口及美
企進入中國市場，和減持美債等。事實上廣義經濟戰範圍廣闊，有貨貿戰、服貿戰、科技戰、貨
幣戰、金融戰，信息戰及投資戰等。當然，中國對抗還可超出經貿範圍而涉及軍事、政治及外交
等多方面，從而成為新冷戰。由於美國早已開始在軍政外交等多條戰線上圍堵中國，故新冷戰事
實上正在進行中。此外，美國在對華經貿戰上亦多創新，大規模的徵收高關稅二戰後幾無先例，
其他如限制中企赴美投資經營，美企供給中企和雙邊學術、學業交流等方面的措施陸續出台。尤
為值得注意者是美國正在５Ｇ、「一帶一路」及供應鏈等三方面對華作重點打擊，為此還發明了
第三方攻擊策略，即除了限制中美雙邊交往外，還威迫盟友及友國參與美國的遏制中國行動。對
此中國必須認真研究對策全力反擊。《資深評論員　凌昆》

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