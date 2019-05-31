【華為風波】ＩＥＥＥ封殺華為，中國計算機聯合會暫停與其交流

《經濟通通訊社３１日專訊》國際電氣與電子工程師協會（ＩＥＥＥ）早前宣布，禁止中國

電訊設備商華為的員工，參與協會部分刊物的評審及編輯過程，禁令觸怒中方，中國技術研究機

構「中國計算機聯合會」宣布，不建議會員出席ＩＥＥＥ主辦的任何會議，及向協會任何刊物投

稿，亦呼籲會員不要參加協會其他學術評審活動。

中國計算機聯合會在聲明中批評，ＩＥＥＥ聲稱根據美國法律，限制聯合會會員的活動，嚴

重違背國際學術組織應遵守的基本原則，包括開放、平等和非政治化。（ｅｙ）

