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31/05/2019 08:34

【華為風波】ＩＥＥＥ封殺華為，中國計算機聯合會暫停與其交流

　　《經濟通通訊社３１日專訊》國際電氣與電子工程師協會（ＩＥＥＥ）早前宣布，禁止中國
電訊設備商華為的員工，參與協會部分刊物的評審及編輯過程，禁令觸怒中方，中國技術研究機
構「中國計算機聯合會」宣布，不建議會員出席ＩＥＥＥ主辦的任何會議，及向協會任何刊物投
稿，亦呼籲會員不要參加協會其他學術評審活動。
　　中國計算機聯合會在聲明中批評，ＩＥＥＥ聲稱根據美國法律，限制聯合會會員的活動，嚴
重違背國際學術組織應遵守的基本原則，包括開放、平等和非政治化。（ｅｙ）

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