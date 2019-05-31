《經濟通通訊社３１日專訊》馬來西亞總理馬哈蒂爾在日本東京出席一個論壇時表示，華為
在科技擁有優勢，甚至超越美國，是巨大進步，馬來西亞會嘗試盡可能地使用華為技術，馬哈蒂
爾稱不擔心華為從事間諜活動，因為馬來西亞沒有什麼可竊取的，他更稱如果有國家想進行侵略
，大馬不會反抗。
他又批評美國封鎖華為的行為是一種威脅，又呼籲美國與中國透過對話解決貿易糾紛。
（ｅｙ）
31/05/2019 08:43
【華為風波】馬哈蒂爾：馬來西亞會盡量使用華為，不擔心間諜風險
《經濟通通訊社３１日專訊》馬來西亞總理馬哈蒂爾在日本東京出席一個論壇時表示，華為
在科技擁有優勢，甚至超越美國，是巨大進步，馬來西亞會嘗試盡可能地使用華為技術，馬哈蒂
爾稱不擔心華為從事間諜活動，因為馬來西亞沒有什麼可竊取的，他更稱如果有國家想進行侵略
，大馬不會反抗。
他又批評美國封鎖華為的行為是一種威脅，又呼籲美國與中國透過對話解決貿易糾紛。
（ｅｙ）
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