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即市新聞

31/05/2019 09:21

【格力易主】格力集團棄格力電器迎長園，珠海國資委轉型投資平台

　　《經濟通通訊社３１日專訊》長園集團（滬：６００５２５）日前發布公告，公司原第一大
股東藏金壹號及其２８位一致行動人解除了一致行動關係，公告又顯示格力集團兩家子公司入駐
前十大股東，截至上周五（２４日）格力集團控制的持股比例合共已達到４﹒９６％，逼近舉牌
線。
　　格力集團去年５月曾拋出５２﹒４６億元（人民幣．下同）的要約收購方案，擬入主長園集
團，但因珠海市國資委反對而不了了之。今次格力集團棄格力電器（深：０００６５１）迎長園
，被外界質疑「丟西瓜撿芝麻」，亦有認為是珠海缺少核心製造業，長園可以補足。
　　珠海市國資委人士就事件向內媒回應稱，格力集團未來可能會變成投資平台，會根據自身研
判做相應的決策，既可以是財務投資，也可以根據發展前景完全控股。未來國資委會把一些權限
下放給集團，讓他們通過管資本的角度去改良。

＊長園集團問題多多，商譽重壓如山＊

　　不過，格力集團從芸芸企業之中挑中了問題重重的長園集團，亦令外界有所疑慮。長園集團
子公司長園和鷹在被收購前虛增利潤，令長園集團遭受重大損失，出現嚴重商譽減值問題，其去
年年報更被審計機構出具保留意見，更遭上交所問詢。長園和鷹和同系另一家子公司中鋰新材，
去年分別巨蝕２﹒５４億元和２﹒６２億元，外界認為格力集團接手這個爛攤子，首要任務就是
拋離這兩個有毒資產。
　　長園集團自去年起股價崩盤，惟公告顯示格力集團入股後，昨日（３０日）錄得漲停。
（ｅｙ）

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