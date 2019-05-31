【華為風波】英國電訊商ＥＥ開通５Ｇ，華為稱很高興成為合作夥伴

《經濟通通訊社３１日專訊》英國最大電訊商ＥＥ周四（３０日）正式在倫敦等６個英國主

要城市開通５Ｇ服務，華為表示，很高興作為合作夥伴之一，支持ＥＥ公司推動英國的５Ｇ網絡

建設，實現更快、更可靠的移動連接。

惟ＥＥ早前曾表示，不會將華為手機視為５Ｇ套餐的一部份，亦會暫停發售華為手機，直至

華為前景變得清晰為止。

不過華為參與英國５Ｇ建設仍有風險，有美國白宮官員指，美國總統特朗普將威脅英國，限

制與其共享情報。（ｅｙ）

