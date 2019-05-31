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即市新聞

31/05/2019 11:31

【貿易開戰】傳中國限制對美出口稀土計劃完成，反制集中於重稀土

　　《經濟通通訊社３１日專訊》據外電報道，中國已制定完成限制對美國出口稀土計劃，作為
應對與美國貿易爭端的手段之一，帶動中國稀土和永磁板塊早盤急升。知情人士沒有透露計劃細
節，只表示計劃尚未執行，但隨時可以執行。據悉，稀土類元素分為輕稀土和重稀土兩組，相對
而言重稀土更有價值，因此中國的反制手段主要集中在重稀土上。
　　商務部新聞發言人高峰昨日（３０日）表示，任何國家想利用中國出口的稀土所製造的產品
，遏制、打壓中國的發展，於情於理都令人難以接受。（ｗｌ）

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