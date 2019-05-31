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31/05/2019 14:49

【聚焦人幣】ＳＷＩＦＴ：４月人幣國際支付佔比略降至１﹒８８％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》環球同業銀行金融電訊協會（ＳＷＩＦＴ）最新報告稱，４月
人民幣維持國際支付第５大最活躍貨幣，其份額從３月的１﹒８９％略降至１﹒８８％。總體而
言，人民幣支付金額相比今年３月下降２﹒３％，同時，其他所有支付貨幣的支付總額下降
１﹒９７％。若只按國際支付份額，排除歐元區內的支付後，人民幣在４月仍然保持第８位，份
額為１﹒２％。（ｗｌ）

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